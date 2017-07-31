Итоги конкурса на самые красивые ножки

Иллюстративное фото
Фотографии ножек для участия в конкурсе прислали 22 человека. Голосование проходило с 28 по 30 июля. Отдать свой голос и помочь выбрать победителя могли только зарегистрированные пользователи Lada.kz. Vаксимальное количество голосов (20) набрала участница Nurikuan. Именно она и становится обладательницей титула «Самые красивые ножки» в Актау по версии пользователей Lada.kz.
Поздравляем победительницу Nurikuan. В ближайшее время редакция свяжется с Вами для награждения.
Напомним, главным условием конкурса было сфотографировать ножки на фоне моря и прислать фото до 27 июля включительно.
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Фото Ольги Ярославской и участниц конкурса
Фотография, которая набрала максимальное количество баллов, присланная участницей Nurikuan
С отрывом всего в один голос второе место завоевала участница izvilinka.
Третьей с количеством набранных голосов - 18 - стала Ms.LadyDi
Поздравляем победительницу Nurikuan. В ближайшее время редакция свяжется с Вами для награждения.
Напомним, главным условием конкурса было сфотографировать ножки на фоне моря и прислать фото до 27 июля включительно.
Смотреть все фотографии
Фото Ольги Ярославской и участниц конкурса