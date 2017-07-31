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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 2312

Итоги конкурса на самые красивые ножки

Наибольшее количество голосов набрала участница Nurikuan.

Иллюстративное фото
Фотографии ножек для участия в конкурсе прислали 22 человека. Голосование проходило с 28 по 30 июля. Отдать свой голос и помочь выбрать победителя могли только зарегистрированные пользователи Lada.kz. Vаксимальное количество голосов (20) набрала участница Nurikuan. Именно она и становится обладательницей титула «Самые красивые ножки» в Актау по версии пользователей Lada.kz.

Фотография, которая набрала максимальное количество баллов, присланная участницей Nurikuan

Итоги конкурса на самые красивые ножки


С отрывом всего в один голос второе место завоевала участница izvilinka.

Итоги конкурса на самые красивые ножки


Третьей с количеством набранных голосов - 18 - стала Ms.LadyDi

Итоги конкурса на самые красивые ножки


Поздравляем победительницу Nurikuan. В ближайшее время редакция свяжется с Вами для награждения.

Напомним, главным условием конкурса было сфотографировать ножки на фоне моря и прислать фото до 27 июля включительно.

Смотреть все фотографии

Фото Ольги Ярославской и участниц конкурса


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Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Alika1826 (Посетители) Сегодня, 14:28
Поздравляю победительницу! applause
Надо значит чаще фоткать ноги с морем dance

миссис Ботаева
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:24
Цитата: Мустафа
Ну ты еще и лирик оказывается!

При таком обилии красоты и камень станет лириком.
 
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  • Лесник
 kenzoGRANS (Посетители) Сегодня, 13:59
2 фото тоже шедевр angel

Дружба начинается с улыбки.:)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kenzoGRANS
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:42
Получила кучу сообщений от нескольких участниц с одинаковым смыслом - пожалуйста проголосуй за это фото)))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 13:38
Лесник,

Ну ты еще и лирик оказывается! applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Nurikuan
  • Союз
  • Ryder Clips
  • kenzoGRANS
  • Mona
  • Alika1826
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:02
Мои поздравления победительницам! Не голосовал ни за кого, поскольку, все девушки прекрасны. И я не имею права считать, что кто-то из них достойнее, чем другие. Хотелось-бы узнать их внутреннее содержание, чтобы дать какую-то оценку.
Каждой участнице от меня вот по такому цветку- rose
 
-2
  • Victoria
  • snovaya
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Zolotoy
  • machete2015
  • Тина
  • kenzoGRANS
 Abik (Посетители) Сегодня, 12:36
Хороший конкурс.. . надо был добавить что ноги должны были быть раскрыты на 75 градусов. lol

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
-3
  • kenzoGRANS
  • Victoria
  • qwerty
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Zolotoy
 Disco (Посетители) Сегодня, 12:25
Фу! Не одна из победительниц не понравилась, голосовал за другие ножки unsmile

Танцуют все...
 
 

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