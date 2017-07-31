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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:20

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Пропавшего Алибека Даулетова нашли в 31А микрорайоне Актау

Подростка помогла найти жительница 16-го дома 31А микрорайона. Об этом сообщили родные Алибека Даулетова.

Фото автора
Алибек, как сообщили родные, направился в гости к брату в 31Б микрорайон.

- Все в порядке. Женщина по WhatsApp получила сообщение о пропаже нашего Алибека. И увидев его на улице у своего дома, позвонила сразу нам. Алибек рассказал, что во время прогулки он решил пойти в гости к старшему брату, приехавшему сегодня с вахты. Брат живет в 31Б микрорайоне. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках Алибека, - сказали родные Алибека Даулетова.

Напомним, сегодня, 31 июля, в 12:00 подросток вышел во двор 15 дома 29 микрорайона и пропал. Алибек страдает детским церебральным параличом (ДЦП).


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