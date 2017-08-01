Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

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Автовладельцы Актау заявили: несмотря на увеличение цены на топливо, газа не АГЗС по-прежнему не хватает.
- Каждый день приходится стоять в очереди по пять-шесть часов. Газ есть только на заправках «Казмунайгаз». Частники продают газ по талонам. Цену подняли, а проблема с топливом как была, так и осталась, - сказал автовладелец Ержан.
- Постоянно приходится простаивать в очереди за газом. На бензине ездить дорого. Это какой-то беспредел творится. Есть свой завод, а мы, простые водители, мучаемся, стоя в километровых очередях на жаре. Я не знаю даже кому жаловаться, аким должен навести порядок. Почему он не работает? - говорит автовладелец Игорь Шаров.
Напомним, руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита - небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.
Видео Рашида Исмагилова
- Каждый день приходится стоять в очереди по пять-шесть часов. Газ есть только на заправках «Казмунайгаз». Частники продают газ по талонам. Цену подняли, а проблема с топливом как была, так и осталась, - сказал автовладелец Ержан.
- Постоянно приходится простаивать в очереди за газом. На бензине ездить дорого. Это какой-то беспредел творится. Есть свой завод, а мы, простые водители, мучаемся, стоя в километровых очередях на жаре. Я не знаю даже кому жаловаться, аким должен навести порядок. Почему он не работает? - говорит автовладелец Игорь Шаров.
Обзор ситуации на газовых заправках Актау
АГЗС «Казмунайгаз» у села Атамекен. Газ есть. За ним очереди.
АГЗС «Атбулак», Мунайлинский район. Газа нет.
АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газа нет.
АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. За ним очереди.
АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.
АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газа нет.
Автозаправочная станция в 3 Б микрорайоне у бизнес-центра «Диас». Газа нет.
АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Автозаправочная станция закрыта, газа нет.
АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди.
Заправочная станция «Казмунайгаз» в районе промзоны. Газ есть. За ним очереди.
АГЗС в районе рынка «Асар». Газ выдают только по талонам.
АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди.
АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ выдают только по талонам.
Напомним, руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита - небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.
Видео Рашида Исмагилова