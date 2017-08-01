Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

Обзор ситуации на газовых заправках Актау

АГЗС «Казмунайгаз» у села Атамекен. Газ есть. За ним очереди.

АГЗС «Атбулак», Мунайлинский район. Газа нет.

АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газа нет.

АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. За ним очереди.

АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.

АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газа нет.

Автозаправочная станция в 3 Б микрорайоне у бизнес-центра «Диас». Газа нет.

АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Автозаправочная станция закрыта, газа нет.

АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди.

Заправочная станция «Казмунайгаз» в районе промзоны. Газ есть. За ним очереди.

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ выдают только по талонам.

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди.

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ выдают только по талонам.