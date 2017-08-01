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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 2066

Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

Ситуация на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау остается напряженной. Сегодня, 1 августа, корреспонденты Lada.kz побывали на нескольких АГЗС в Актау и пригороде. Газ в свободной продаже нашли только на нескольких автозаправочных станциях.

Фото автора
Автовладельцы Актау заявили: несмотря на увеличение цены на топливо, газа не АГЗС по-прежнему не хватает.

- Каждый день приходится стоять в очереди по пять-шесть часов. Газ есть только на заправках «Казмунайгаз». Частники продают газ по талонам. Цену подняли, а проблема с топливом как была, так и осталась, - сказал автовладелец Ержан.

Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа


- Постоянно приходится простаивать в очереди за газом. На бензине ездить дорого. Это какой-то беспредел творится. Есть свой завод, а мы, простые водители, мучаемся, стоя в километровых очередях на жаре. Я не знаю даже кому жаловаться, аким должен навести порядок. Почему он не работает? - говорит автовладелец Игорь Шаров.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Казмунайгаз» у села Атамекен. Газ есть. За ним очереди.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Атбулак», Мунайлинский район. Газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. За ним очереди.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

Автозаправочная станция в 3 Б микрорайоне у бизнес-центра «Диас». Газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Автозаправочная станция закрыта, газа нет.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

Заправочная станция «Казмунайгаз» в районе промзоны. Газ есть. За ним очереди.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ выдают только по талонам.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди.


Обзор ситуации на АГЗС Актау 1 августа

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ выдают только по талонам.




Напомним, руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита - небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.

Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 23 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 16:19
Уважаемые водители, друзья по несчастью.
Стоя в очереди, просьба не занимать рчередь для своих ага, жезде, друзей и не пропускать их вперед себя.Иначе,Вы Лохи, а Они в шоколаде:прибегают по вашему звонку, отдознув под кондером. Это очень низко с их стороны и с вашей. У сточщиз люлей тодеиесть семьи, и они тоже бросают свои дела, стрят в очереди в жаре или до утра, не высыпаюися и илут на работу. Вы что одни такие умные, а другие глупцы? Просто Вы бессовестные, низкие.
 
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_Туман_ (Посетители) Сегодня, 16:13
Только сейчас с заправки не доезжая алем. Бардак какого мало кто видел.
 
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Freelife (Посетители) Сегодня, 16:04
FRED, Вы думаете решить этот вопрос Астана? Вся проблема в том что именно кому там выгодна этот искуственный дифисит на газ чтобы
поднять цены а то газ самый дешевый продукт в данный момент в казахстане и это им не дает покоя.
 
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  • Dj_Snow
  • xerox
  • _Туман_
  • arelav_74
 Freelife (Посетители) Сегодня, 15:56
Да здравствует EXPO17
Да здравствует НУРОТАН
Да здравствует ЕЛБАСЫ
Да здравствует Чиновники
Да здравствует Искуственный дифисит

Больше говорить не чего, без полезно ребята
 
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  • arelav_74
 FRED (Посетители) Сегодня, 15:52
ПАРУ ВОПРОСОВ:
1. Почему газа нет на частных агзс???
снесите тогда их, отдайте земли тем кто будет делать бизнес!

2. Сколько это может продолжаться? Газа у нас на 500 лет еще хватит!
"Ремонт" завода БЫЛ! и что??? неужели реально там все подвязанно как ниже в комментах пишут, типа ночью газ завод сгружает и т.п. и т.д. ???
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:28
А может, реально рука Кремля? Мустапаева, можете взять этот баян себе на вооружение.

Акимат в доле. Их задача- проволынить до первых снегов.
 
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  • arelav_74
 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 15:26
В этой стране нужна жесткая рука! Мы слабый народ который никогда не может решить внутренние проблемы, не говоря о международном уровне! Был в Узбекистане у них в пригородах заправки газовые на 20 колонок. Здесь ходим смеемся над узбеками а них порядок по лучше чем у нас!!! Позор товарищи!!! Если так дальше будет продолжаться у нашей страны нет будущего.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 15:25
Испанка,
Скорее всего, Мы стояли с ним в одной очереди)
 
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 15:22
У частников по 50тн уже. Где нет очереди, там талоны. Газ на ГПЗ как грузили по ночам в цистерны, так и грузят. Народ за дураков держат! Надоел этот бардак!!!
 
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  • Лесник
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:20
А где же Актюбинский газ, там же договор на поставку был или это разовый договор.
 
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