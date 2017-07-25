Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Водители и пользователи Lada.kz пожаловались на очереди на АГЗС «Казмунайгаз». Газа на частных АГЗС, как сообщают автолюбители, практически нет.
Руководители городских АГЗС заявили, что основная причина дефицита газа - это небольшие объемы отгрузки топлива на заводе.
- Проблема с очередями не решится, пока нам, предпринимателям, не увеличат объемы топлива. На месяц каждому частному предпринимателю в Актау выделяют по 60 тонн газа, в районы - по 30 тонн. Мы получаем газ и в течение дня его реализуем. После до пяти дней сидим без газа и без работы. Практически весь объем топлива уходит на автозаправки «Казмунайгаз». Мы газ получаем по графику всего четыре раза в месяц, остальные 26 дней сидим без работы, - рассказал руководитель частной АГЗС в Актау.
В городском акимате сообщили, что в Актау работают 40 частных и семь автозаправок «Казмунайгаз».
- Газ есть в городе. В месяц с завода «КазГПЗ» поступает 5 400 тонн топлива. Цена держится в коридоре от 40 до 45 тенге. Ежедневно мы мониторим очереди, фиксируются примерно по 20 машин. Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - сказала Жанна Токбаева.
Напомним, что в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.
В Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 438414, 305075.
Очереди за газом на одной из заправок
Руководители городских АГЗС заявили, что основная причина дефицита газа - это небольшие объемы отгрузки топлива на заводе.
- Проблема с очередями не решится, пока нам, предпринимателям, не увеличат объемы топлива. На месяц каждому частному предпринимателю в Актау выделяют по 60 тонн газа, в районы - по 30 тонн. Мы получаем газ и в течение дня его реализуем. После до пяти дней сидим без газа и без работы. Практически весь объем топлива уходит на автозаправки «Казмунайгаз». Мы газ получаем по графику всего четыре раза в месяц, остальные 26 дней сидим без работы, - рассказал руководитель частной АГЗС в Актау.
В городском акимате сообщили, что в Актау работают 40 частных и семь автозаправок «Казмунайгаз».
- Газ есть в городе. В месяц с завода «КазГПЗ» поступает 5 400 тонн топлива. Цена держится в коридоре от 40 до 45 тенге. Ежедневно мы мониторим очереди, фиксируются примерно по 20 машин. Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - сказала Жанна Токбаева.
Напомним, что в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.
В Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 438414, 305075.