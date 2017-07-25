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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 911

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

Автолюбители рассказали об очередях и отсутствии топлива на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау и пригороде. Руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита небольшие объемы отгрузки газа на заводе. Ситуацию прокомментировала Жанна Токбаева, руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Водители и пользователи Lada.kz пожаловались на очереди на АГЗС «Казмунайгаз». Газа на частных АГЗС, как сообщают автолюбители, практически нет.

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау



Очереди за газом на одной из заправок


Руководители городских АГЗС заявили, что основная причина дефицита газа - это небольшие объемы отгрузки топлива на заводе.

- Проблема с очередями не решится, пока нам, предпринимателям, не увеличат объемы топлива. На месяц каждому частному предпринимателю в Актау выделяют по 60 тонн газа, в районы - по 30 тонн. Мы получаем газ и в течение дня его реализуем. После до пяти дней сидим без газа и без работы. Практически весь объем топлива уходит на автозаправки «Казмунайгаз». Мы газ получаем по графику всего четыре раза в месяц, остальные 26 дней сидим без работы, - рассказал руководитель частной АГЗС в Актау.

В городском акимате сообщили, что в Актау работают 40 частных и семь автозаправок «Казмунайгаз».

- Газ есть в городе. В месяц с завода «КазГПЗ» поступает 5 400 тонн топлива. Цена держится в коридоре от 40 до 45 тенге. Ежедневно мы мониторим очереди, фиксируются примерно по 20 машин. Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - сказала Жанна Токбаева.

Напомним, что в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.

В Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.

В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 438414, 305075.


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Комментарии ( 12 )

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Жара (Посетители) Сегодня, 19:26
Цитата: Лесник
Тут генпрокуратура республики должна вмешаться. У газеты таких полномочий нет. Да и еще никто не отменял.

Там всё нормально,они до этого вмешались и теперь вмешиваться не будут. lol
 
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ddd888 (Посетители) Сегодня, 18:55
Лесник,
Тут генпрокуратура республики должна вмешаться. У газеты таких полномочий нет. Да и еще никто не отменял.Лесник,

Начать нужно с чего то, газета хоть общественность поболее нас двоих. Коллективное письмо или сбор подписей.
 
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arman.2016 (Посетители) Сегодня, 18:37
Если честно предриниматели получают свою
Лимит и перепродают ближающий область.
Надо вот эту тему продают.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 18:36
Цитата: ddd888
Может "Лада" займётся этим вопросом посерьёзнее.

Тут генпрокуратура республики должна вмешаться. У газеты таких полномочий нет. Да и kill еще никто не отменял.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:35
Не, без монголов не обойтись. Никак crazy
 
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  • Dj_Snow
  • Лесник
  • mer
 Sazan (Посетители) Сегодня, 18:09
Цитата: Лесник
по-моему, тупо на карман кладут.

Это у них по умолчанию уже.
 
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  • Dj_Snow
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:08
Цитата: Sazan
Просто клали на это все.

А по-моему, тупо на карман кладут.
 
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  • Dj_Snow
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 18:06
Надоел уже этот бардак! Может "Лада" займётся этим вопросом посерьёзнее.
 
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  • ddd888
  • Dj_Snow
  • Лесник
  • мунайши73
 mer (Посетители) Сегодня, 18:01
Если бы по чеснаку отгружали с завода на реализацию в области 400 тонн газа в день,из расчёта 13-14 тысяч тонн в месяц,которые производит завод КазГпз,всем хватило бы,так раньше и было,даже за пределы области экспортировали. Сейчас картина описываемая в статье не соответствует действительности,газ есть очень мало где,очереди по 40 и более машин,не учитывая тех кто занял и ждёт звонка подьехать.Где Аким с КНБ их отчёт,или всё шито крыто,и нам ненадо знать,кто и куда вывозит газ?
 
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  • mer
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  • мунайши73
 Sazan (Посетители) Сегодня, 17:57
Ежедневно мы мониторим очереди, фиксируются примерно по 20 машин.

И какбе заткнитесь. А то сделаем вам очередь по 500 машин.
В прошлый раз чуть больше месяца назад окемат продемонстрировал ИБД, типа решили проблему и ручки свои умыли.
Проблема как была, так и есть.
Где-то наши деятели из кожи лезут вон какие они хорошие хозяйственники, а в реальных проблемах никто как не мог разобраться так и не сможет наверное.
И смысла снимать репортажи нет. Всё они прекрасно знают. Просто клали на это все.
Лицемеры.
 
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