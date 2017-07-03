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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 1394

Обзор ситуации на газовых заправках Актау на 3 июля

Сегодня, 3 июля, корреспонденты lada.kz побывали на нескольких городских АГЗС и прилегающих районах. Газ в свободной продаже нашли только на автозаправочных станциях сети «Казмунайгаз» и на одной частной заправке. На остальных частных АГЗС газа нет, на них вывешены таблички с надписью - «Газ жоқ».

Фото автора
В Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау на 3 июля


Большинство водителей такая цена устраивает, по их словам, это действительно решит проблему с длинными очередями.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау на 3 июля


- Сегодня простоял в очереди примерно час. Цена меня устраивает, главное, чтобы не было очередей, - сказал Кайрат, водитель.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау на 3 июля


- Большая часть заправок закрыта. На частных АГЗС если и есть газ, то продают его по 45-50 тенге. Где антимонопольный комитет, если раньше хоть как-то регулировали, то сейчас цена скачет верх и вниз. Нет стабильности. Я работаю таксистом и цена отразилась на моем заработке. Оплату за проезд не поднимаю, но уже работаю себе в убыток, - пожаловался Сергей, водитель.



Напомним, что в Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цены на газ при розничной торговле не должны превышать 40-45 тенге за литр.

В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты с жалобами на завышение цен можно обращаться в по номерам: 438414, 305075.



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Обзор ситуации на газовых заправках Актау


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Комментарии ( 16 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:52
Гәӡ қымбаттамаса болмайтын болды. Арӡан гәӡiмiӡ кейбiр шенеулiктердiң көӡiн ауыртуда ...
 
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  • Москит
 сембай (Посетители) Сегодня, 15:50
Все это дело рук частников, которые держать свой газ в ожидании скачка цены вверх. По информации КазГПЗ все частники исправно получали свою положенную норму. Вот на этих частников управы нет. Государство дает частному бизнесу так много поблажек, что им не стыдно даже свое же государство и свой народ обманывать!!! А таксисты даже при цене 50 тенге за литр имеют хороший навар, они просто привыкли не тратя получать прибыль.
 
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  • Москит
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:44
дорожник,
И ремонт уже давно окончен, если он проводился вообще. Тупо халявного бабла рубануть хотят. У жировых тоже кризис..
 
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Aktiva (Посетители) Сегодня, 15:44
Кому не зватает газа,заливайте бензин желательно 95,и будет вам счастье boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Serik76 (Посетители) Сегодня, 15:41
Наши таксисты в убыток работают как же. В Астане такси 500 тенге стоит в среднем и все на бензине катаются!!!
 
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  • arelav_74
  • Лесник
  • Москит
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:36
Если повышение цены на газ не избавило от очередей и дефицита газа, может имеет смысл вернуть прежнюю цену?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • leo529
  • Швейк
  • botden
  • Тина
  • Москит
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:18
Himi,
Свистит дяхан. С 4-го до Олжи довозил меня как-то. 400 тугриков я ему отслюнявил. И по упитанности не сказать, что в убыток себе баранку крутит..
 
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  • leo529
  • Лесник
  • Москит
 Himi (Посетители) Сегодня, 15:02
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не знаю ни одного, кто бы в убыток себе работал. 1 раз в день что ли по 150 тенге возит? не смешите тапочки мои
 
-1
  • Москит
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • RRR
  • leo529
  • dvd.mo
  • Тина
 Taimur (Посетители) Сегодня, 14:50
как хорошо что 30% машин стоят в очереди на газ, на дорогах меньше пробок, ляпота! car
 
-1
  • Mestnyi
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  • arelav_74
 happymom (Посетители) Сегодня, 14:39
Это все КазГПЗ!!! Конечно у них всегда газ будеь, а то что другим станциям мало газа дают, в этом частники виноваты?! Зачем вот все это ?! Свой газ!!! И то ажиотаж!!! Это не частники, частникам надо семью кормить, это акимат и КазГПЗ, чиновники
 
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