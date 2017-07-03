Обзор ситуации на газовых заправках Актау на 3 июля

Фото автора
В Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге.
Большинство водителей такая цена устраивает, по их словам, это действительно решит проблему с длинными очередями.
- Сегодня простоял в очереди примерно час. Цена меня устраивает, главное, чтобы не было очередей, - сказал Кайрат, водитель.
- Большая часть заправок закрыта. На частных АГЗС если и есть газ, то продают его по 45-50 тенге. Где антимонопольный комитет, если раньше хоть как-то регулировали, то сейчас цена скачет верх и вниз. Нет стабильности. Я работаю таксистом и цена отразилась на моем заработке. Оплату за проезд не поднимаю, но уже работаю себе в убыток, - пожаловался Сергей, водитель.
Напомним, что в Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цены на газ при розничной торговле не должны превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты с жалобами на завышение цен можно обращаться в по номерам: 438414, 305075.
Большинство водителей такая цена устраивает, по их словам, это действительно решит проблему с длинными очередями.
- Сегодня простоял в очереди примерно час. Цена меня устраивает, главное, чтобы не было очередей, - сказал Кайрат, водитель.
- Большая часть заправок закрыта. На частных АГЗС если и есть газ, то продают его по 45-50 тенге. Где антимонопольный комитет, если раньше хоть как-то регулировали, то сейчас цена скачет верх и вниз. Нет стабильности. Я работаю таксистом и цена отразилась на моем заработке. Оплату за проезд не поднимаю, но уже работаю себе в убыток, - пожаловался Сергей, водитель.
Напомним, что в Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цены на газ при розничной торговле не должны превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты с жалобами на завышение цен можно обращаться в по номерам: 438414, 305075.