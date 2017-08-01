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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 602

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

Семерку самых спортивных девушек Актау опубликовал информационно-спортивный портал aktausport.kz. В ТОП-7 вошли фитнес-инструкторы города.

Анастасия Рослова
В рейтинг портала aktausport.kz вошли девушки, активно занимающиеся фитнесом и обучающие спортивным навыкам других.

Открыла рейтинг Александра Цымбалова - тренер TRX, медик и массажист. Спортсменка является победительницей в категории «спорт-физик» чемпионата Средний Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в этом году в Актобе.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


Следующая в рейтинге Ляззат Акшаева. Спортсменка стала первой в категории «модель-физик 170+» на чемпионате Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу. Кроме того, Ляззат Акшаева является обладательницей титула «Мисс Мангистау-2016».


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


В семерку вошла Мария Корнилаева - персональный тренер по фитнесу. Девушка является активным блоггером и инструктором по кроссфиту.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


Продолжила список спортивных девушек Актау Аида Салихова - призер соревнований по бодибилдингу, атлет-фигуре и модель-фигуре.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


Персональный тренер по фитнесу Анастасия Рослова, по версии информационно-спортивного портала aktausport.kz, также вошла в семерку самых спортивных жительниц Актау.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


Вошла в ТОП-7 и фитнес-модель, победительница чемпионата Средней Азии 2016 года, абсолютная чемпионка кубка Казахстана-2016 года по бодибилдингу и фитнесу, бронзовая чемпионка чемпионата мира 2016 года по бодибилдингу Марал Апахаева.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


В число спортивных красавиц Актау вошла Юлия Гербрандт, персональный тренер по фитнесу и художница.


В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек


Фото Олега Королева и из личного архива девушек


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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:59
Әдемi, әрi мықты қыӡдар екен. Керемет bravo
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:55
Мне больше по душе девушки с конкурса про ножки. А на фоне этих спортсменок я буду выглядеть бухенвальдским крепышом.. cry
 
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klassik88 (Посетители) Сегодня, 15:44
Цитата: xerox
Красота-понятие относительное

Трудно не сагласиться
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • lokamoka
  • Ậбыρвалг
 xerox (Посетители) Сегодня, 15:27
М-дас. Красота-понятие относительное.
 
 

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