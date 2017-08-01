В Актау составили ТОП-7 самых спортивных девушек

Открыла рейтинг Александра Цымбалова - тренер TRX, медик и массажист. Спортсменка является победительницей в категории «спорт-физик» чемпионата Средний Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в этом году в Актобе.

Следующая в рейтинге Ляззат Акшаева. Спортсменка стала первой в категории «модель-физик 170+» на чемпионате Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу. Кроме того, Ляззат Акшаева является обладательницей титула «Мисс Мангистау-2016».

В семерку вошла Мария Корнилаева - персональный тренер по фитнесу. Девушка является активным блоггером и инструктором по кроссфиту.

Продолжила список спортивных девушек Актау Аида Салихова - призер соревнований по бодибилдингу, атлет-фигуре и модель-фигуре.

Персональный тренер по фитнесу Анастасия Рослова, по версии информационно-спортивного портала aktausport.kz, также вошла в семерку самых спортивных жительниц Актау.

Вошла в ТОП-7 и фитнес-модель, победительница чемпионата Средней Азии 2016 года, абсолютная чемпионка кубка Казахстана-2016 года по бодибилдингу и фитнесу, бронзовая чемпионка чемпионата мира 2016 года по бодибилдингу Марал Апахаева.

В число спортивных красавиц Актау вошла Юлия Гербрандт, персональный тренер по фитнесу и художница.