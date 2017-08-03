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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 311

В Мангистауской области обещают построить завод по опреснению морской воды

Завод планируют построить в 22 километрах от Курыка. Опресненной водой можно будет обеспечить поселки Жетыбай, Курык, города Актау, Жанаозен и животноводческие фермы области. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Проект по строительству опреснительного завода представили Болат Ыдырысбаев, исполнительный директор компании «Астана Кызмет-КЗ», Али Мохамад Хатиб, директор компании «BeltWay-SafBon Consortium» и Ванг Ксиан, генеральный менеджер компании «SafBon Water Service (Holding) Inc.».

- В качестве источника электроснабжения будут использовать газотурбинную электростанцию. Мощность завода составит 80 000 кубических метров опресненной морской воды в сутки с возможностью увеличения производственных мощностей в будущем, - рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области.

Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства завода подписан между акиматом Мангистауской области и компанией «BeltWay-SafBonConsortium».

- На сегодняшний день представленный проект по строительству опреснительного завода - один из наиболее перспективных для региона, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Али Мохамад Хатиб, директор «BeltWay-SafBon Consortium», отметил, что их компания готова полностью реализовать данный проект и использовать самые передовые технологии.

Глава региона поручил создать рабочую группу, которая займется подготовкой и реализацией проекта.

Напомним, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК предложил решить проблему дефицита питьевой воды в селах Мангистау за счет добычи подземных вод.


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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 13:43
Одни проекты уже сколько лет подряд. А результата ноль. Айдарбаев тоже много чего презентовал,а сейчас в Астане на теплом месте,а проекты так и остались в мечтах.
 
 

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