В Мангистауской области обещают построить завод по опреснению морской воды

фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Проект по строительству опреснительного завода представили Болат Ыдырысбаев, исполнительный директор компании «Астана Кызмет-КЗ», Али Мохамад Хатиб, директор компании «BeltWay-SafBon Consortium» и Ванг Ксиан, генеральный менеджер компании «SafBon Water Service (Holding) Inc.».
- В качестве источника электроснабжения будут использовать газотурбинную электростанцию. Мощность завода составит 80 000 кубических метров опресненной морской воды в сутки с возможностью увеличения производственных мощностей в будущем, - рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области.
Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства завода подписан между акиматом Мангистауской области и компанией «BeltWay-SafBonConsortium».
- На сегодняшний день представленный проект по строительству опреснительного завода - один из наиболее перспективных для региона, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
Али Мохамад Хатиб, директор «BeltWay-SafBon Consortium», отметил, что их компания готова полностью реализовать данный проект и использовать самые передовые технологии.
Глава региона поручил создать рабочую группу, которая займется подготовкой и реализацией проекта.
Напомним, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК предложил решить проблему дефицита питьевой воды в селах Мангистау за счет добычи подземных вод.
- В качестве источника электроснабжения будут использовать газотурбинную электростанцию. Мощность завода составит 80 000 кубических метров опресненной морской воды в сутки с возможностью увеличения производственных мощностей в будущем, - рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области.
Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства завода подписан между акиматом Мангистауской области и компанией «BeltWay-SafBonConsortium».
- На сегодняшний день представленный проект по строительству опреснительного завода - один из наиболее перспективных для региона, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
Али Мохамад Хатиб, директор «BeltWay-SafBon Consortium», отметил, что их компания готова полностью реализовать данный проект и использовать самые передовые технологии.
Глава региона поручил создать рабочую группу, которая займется подготовкой и реализацией проекта.
Напомним, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК предложил решить проблему дефицита питьевой воды в селах Мангистау за счет добычи подземных вод.