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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:14

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В Мангистауской области прогнозируют жару до 45°C

Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области с 5 по 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Фото Рашида Исмагилова
Повышение температуры воздуха выше 40°C объявили в большинстве регионов Казахстана.

- Днем 5 и 6 августа местами, 7 и 8 августа на большей части Мангистауской области ожидается жара от 43 до 45°C, - сообщили в РГП «Казгидромет».

С 4 по 6 августа синоптики прогнозируют в Актау погоду без осадков.

Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть здесь.


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