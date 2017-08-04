В Мангистауской области прогнозируют жару до 45°C

Фото Рашида Исмагилова
Повышение температуры воздуха выше 40°C объявили в большинстве регионов Казахстана.
- Днем 5 и 6 августа местами, 7 и 8 августа на большей части Мангистауской области ожидается жара от 43 до 45°C, - сообщили в РГП «Казгидромет».
С 4 по 6 августа синоптики прогнозируют в Актау погоду без осадков.
Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть здесь.
- Днем 5 и 6 августа местами, 7 и 8 августа на большей части Мангистауской области ожидается жара от 43 до 45°C, - сообщили в РГП «Казгидромет».
С 4 по 6 августа синоптики прогнозируют в Актау погоду без осадков.
Температуру воды в Каспийском море в режиме онлайн можно посмотреть здесь.