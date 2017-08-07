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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:08

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Список рабочих специальностей, по которым можно получить бесплатное образование в колледжах Актау

Подготовку 1131 специалиста в рамках проекта «Бесплатное техническое профессиональное образование для всех» планируют оплатить за счет средств республиканского бюджета, 400 специалистов - за счет местного бюджета.

Фото управления образования Мангистауской области
Участниками программы, как рассказали в управлении образования Мангистауской области, могут стать выпускники девятых и 11 классов; лица, не поступившие в учебные заведения; те, кто ищет работу, находятся в трудной жизненной ситуации; члены малообеспеченных и многодетных семей; дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.

Государственный заказ размещен в следующих колледжах области:

ГККП «Каракиянский профессиональный колледж».

В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятых классов. Срок обучения - два года 10 месяцев.

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ГККП «Мангистауский энергетический колледж».

В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятого класса. Срок обучения - два года 10 месяцев.

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ГККП «Мангистауский политехнический колледж».

По государственному заказу готовит студентов по трем специальностям на базе 11 классов. И одной специальности на базе девятых классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.

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Учреждение «Колледж Кайнар»

В рамках государственного заказа готовит студентов по трём специальностям на базе 11 классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.

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Учреждение «Актауский учетно-технологический колледж»

По каждой из трех специальности в рамках государственного заказа предусмотрено 25 мест.

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ТОО «Колледж Меирбике»

В рамках государственного заказа готовит студентов по одной специальности на базе 11 классов. Предусмотрено 25 мест. Срок обучения - один год 10 месяцев.

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В учебное заведение необходимо предоставить:

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Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).

Информацию о том, сколько колледжей работают в Актау, где можно бесплатно получить среднее специальное образование и какие документы нужны для поступления, рассказали в отделе технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области.


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