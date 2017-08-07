Список рабочих специальностей, по которым можно получить бесплатное образование в колледжах Актау

Фото управления образования Мангистауской области
Участниками программы, как рассказали в управлении образования Мангистауской области, могут стать выпускники девятых и 11 классов; лица, не поступившие в учебные заведения; те, кто ищет работу, находятся в трудной жизненной ситуации; члены малообеспеченных и многодетных семей; дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.
Государственный заказ размещен в следующих колледжах области:
ГККП «Каракиянский профессиональный колледж».
В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятых классов. Срок обучения - два года 10 месяцев.
ГККП «Мангистауский энергетический колледж».
В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятого класса. Срок обучения - два года 10 месяцев.
ГККП «Мангистауский политехнический колледж».
По государственному заказу готовит студентов по трем специальностям на базе 11 классов. И одной специальности на базе девятых классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.
Учреждение «Колледж Кайнар»
В рамках государственного заказа готовит студентов по трём специальностям на базе 11 классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.
Учреждение «Актауский учетно-технологический колледж»
По каждой из трех специальности в рамках государственного заказа предусмотрено 25 мест.
ТОО «Колледж Меирбике»
В рамках государственного заказа готовит студентов по одной специальности на базе 11 классов. Предусмотрено 25 мест. Срок обучения - один год 10 месяцев.
В учебное заведение необходимо предоставить:
Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).
Информацию о том, сколько колледжей работают в Актау, где можно бесплатно получить среднее специальное образование и какие документы нужны для поступления, рассказали в отделе технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области.
Государственный заказ размещен в следующих колледжах области:
ГККП «Каракиянский профессиональный колледж».
В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятых классов. Срок обучения - два года 10 месяцев.
ГККП «Мангистауский энергетический колледж».
В рамках государственного заказа готовит студентов по четырем специальностям. По каждой предусмотрено 25 мест на базе девятого класса. Срок обучения - два года 10 месяцев.
ГККП «Мангистауский политехнический колледж».
По государственному заказу готовит студентов по трем специальностям на базе 11 классов. И одной специальности на базе девятых классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.
Учреждение «Колледж Кайнар»
В рамках государственного заказа готовит студентов по трём специальностям на базе 11 классов. По каждой специальности предусмотрено 25 мест. Срок обучения - 10 месяцев.
Учреждение «Актауский учетно-технологический колледж»
По каждой из трех специальности в рамках государственного заказа предусмотрено 25 мест.
ТОО «Колледж Меирбике»
В рамках государственного заказа готовит студентов по одной специальности на базе 11 классов. Предусмотрено 25 мест. Срок обучения - один год 10 месяцев.
В учебное заведение необходимо предоставить:
Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).
Информацию о том, сколько колледжей работают в Актау, где можно бесплатно получить среднее специальное образование и какие документы нужны для поступления, рассказали в отделе технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области.