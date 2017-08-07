Список рабочих специальностей, по которым можно получить бесплатное образование в колледжах Актау

«Повар». Язык обучения - казахский.



«Токарь». Язык обучения - казахский.



«Электрогазосварщик». Язык обучения - казахский.



«Швея». Язык обучения - казахский.

«Слесарь-ремонтник». Язык обучения - русский, казахский (срок обучения два года шесть месяцев).



«Электромонтер». Язык обучения - русский.



«Машинист-обходчик по котельному оборудованию». Язык обучения - русский.



«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». Язык обучения - казахский.

«Токарь». Язык обучения - казахский.



«Сварщик». Язык обучения - казахский.



«Слесарь по ремонту автомобилей». Язык обучения - казахский.



«Слесарь-ремонтник». Язык обучения - казахский. Срок - два года шесть месяцев (на базе девятых классов).

«Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам». Язык обучения - казахский.



«Электромонтер телефонной связи». Язык обучения - казахский.



«Оператор электронно-вычислительных машин» (предусмотрено 50 мест). Язык обучения - казахский.

«Исполнитель художественно-оформительских работ». Язык обучения - казахский, русский. Обучение на базе девятых классов. Срок - два года 10 месяцев.



«Парикмахер-стилист». Язык обучения - казахский. На базе девятых классов срок обучения - два года 10 месяцев. Обучение на русском языке проводят на базе девятых (срок обучения два года 10 месяцев) и 11 классов (срок обучения 10 месяцев).



«Швея». Язык обучения - казахский, русский. На базе девятых классов. Срок обучения - два года 10 месяцев.

«Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования». Язык обучения - казахский.



1) копию документа, удостоверяющего личность;

2) документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом);

3) справку о состоянии здоровья согласно форме 086-У;

4) справку, подтверждающую категорию граждан, которым оказывается социальная помощь (при наличии);

5) направление.