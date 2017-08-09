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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 1054

В акимате Мунайлинского района прокомментировали информацию о распределении сжиженного газа на недействующие заправки

Сжиженный газ на автогазозаправочные станции (АГЗС) Мангистауской области распределяет завод «КазГПЗ». Об этом рассказали в акимате Мунайлинского района.

Иллюстративное фото
В акимате Мунайлинского района прокомментировали выговор, который главе района вынесли за распределение сжиженного газа на недействующие заправки.

- Распределением газа занимается исключительно ТОО «КазГПЗ». Аким Мунайлинского района, как и акимы других районов области, к распределению сжиженного газа не имеют никакого отношения, - сообщили в акимате Мунайлинского района.

ТОО «КазГПЗ», как сообщили в акимате района, отпускает газ частным АГЗС и АО «Казмұнайгаз» по утвержденному графику.

- На всех газовозах установлены системы GPS. Каждый заправленный газовоз сопровождают сотрудники местной полицейской службы - от Жанаозена до АГЗС в районах и городах. Дальше сотрудники акимата ведут учет и мониторинг реализации сжиженного газа на местах, чем мы сегодня занимаемся, - сообщили в акимате Мунайлинского района.

В Мунайлинском районе, как сообщили в акимате, работают 58 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией сжиженного газа на 59 АГЗС.

- По утвержденному графику каждому владельцу АГЗС отпускают по 35 тонн топлива в месяц. Ежедневно в район пребывают заправленные газовозы емкостью от пяти до 18 тонн. В день с ТОО «КазГПЗ» по графику газ отпускают от четырех до восьми владельцам АГЗС. Пиковая ситуация пришлась на конец июля, когда образовались большие очереди на газозаправках. Ситуация разрешилась уже в начале августа, точнее со 2 августа на всех заправках получены лимиты на реализацию сжиженного газа и сегодня большие очереди не наблюдаются, - отметили в акимате района.

Напомним, по итогам аппаратного совещания с участием акима Мангистауской области акиму Мунайлинского района вынесен выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки. Акиму Актау дано поручение установить на всех газозаправках области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного реагирования. 


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Комментарии ( 16 )

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LVVAUSH8991 (Посетители) Сегодня, 15:10
_Китаец_,
На заправках стоят нецензурная лексика и автомобильные очереди, а местные СМИ транслируют успокаивающие мантры областного акимата, которым никто не верит
http://www.ratel.kz/raw/v_aktobe_snova_problemy_s_gazom
 
-1
  • Игорь Тархин
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  • Ascona
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:02
Цитата: LVVAUSH8991
В Актобе такая катовася началась с газом(((

Брехня не могёт быть. lol
 
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LVVAUSH8991 (Посетители) Сегодня, 14:55
В Актобе такая катовася началась с газом(((
 
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  • Mestnyi
  • arelav_74
  • kosmos
  • Ascona
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 14:42
Цитата: Лесник
Мы имеем дело с мафией,

Точняк точняковский.
Цитата: Mestnyi
Это что за бред?

Это бредятина типо не виноватая он сам комне пришёл. lol
Цитата: Куратор
Достаточно взять за жабры директора ГПЗ,

Это сделать нелегко ушки его благодетелей торчат из акорды. podmig
 
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  • arelav_74
  • kosmos
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 Jack (Посетители) Сегодня, 14:18
Цитата: RRR
Пока не посадили...

Ктож их сажает? Выговор максимум...
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:12
Лада, у Вас же весной была статья, в которой Вы цетировали нового Акима области. Он там жути нагонял, что обязует финпол, прокуратуру (чуть ли ни черта лысого) организовать проверку по проблемам с газом.
Прошло где около 3-х месяцев.
Задайте вопросы прокурорам, финполу, да и самому Актау, пусть обнародуют результаты своих проверок.

Больше чем уверен, что никаких проверок не было в итоге.
 
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  • Mestnyi
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:09
Цитата: mer
что там происходит знают видимо власти

Они и крышуют, и руководят. А потом играют роль добрых дядек, катаясь по заправкам с "проверками". Народ реально держат за барашков. skuchno
 
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 Куратор (Посетители) Сегодня, 13:58
Достаточно взять за жабры директора ГПЗ, чтобы раскрыть всех участников этого синдиката. Однако, ГПЗ, как и многое другое в стране, является имуществом неприкосновенным. Поэтому, небольшая передышка от очередей на заправках и выговоры подставным сошкам- ложка меда в бочку дегтя. Проблема вернется в самое ближайшее время, ибо, халявное бабло- цель жизни нынешних "слуг народа". И очень странно, что слуги эти живут гораздо богаче своих "господ" и до сих-пор на свободе..
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 13:55
Лесник,
По существу происходящего можно констатировать,да, всё что связано с КазГПЗ и реализацией газа с него,похоже на действие организованной преступной группы,что там происходит знают видимо власти,но в тоже время сильно повлиять не могут,или же сами в этой теме через исполнителей,но не знать что там и как,они не могут. Проконтролировать отгрузгу с завода не могут,чушь несусветная.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:44
Мы имеем дело с мафией, которая будет и дальше проворачивать свои темные делишки. Копать нужно не в районных акиматах, а в областном. Там сидит сам спрут, а выговоры лепят только его щупальцам..
 
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