В акимате Мунайлинского района прокомментировали информацию о распределении сжиженного газа на недействующие заправки

- Распределением газа занимается исключительно ТОО «КазГПЗ». Аким Мунайлинского района, как и акимы других районов области, к распределению сжиженного газа не имеют никакого отношения, - сообщили в акимате Мунайлинского района.
ТОО «КазГПЗ», как сообщили в акимате района, отпускает газ частным АГЗС и АО «Казмұнайгаз» по утвержденному графику.
- На всех газовозах установлены системы GPS. Каждый заправленный газовоз сопровождают сотрудники местной полицейской службы - от Жанаозена до АГЗС в районах и городах. Дальше сотрудники акимата ведут учет и мониторинг реализации сжиженного газа на местах, чем мы сегодня занимаемся, - сообщили в акимате Мунайлинского района.
В Мунайлинском районе, как сообщили в акимате, работают 58 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией сжиженного газа на 59 АГЗС.
- По утвержденному графику каждому владельцу АГЗС отпускают по 35 тонн топлива в месяц. Ежедневно в район пребывают заправленные газовозы емкостью от пяти до 18 тонн. В день с ТОО «КазГПЗ» по графику газ отпускают от четырех до восьми владельцам АГЗС. Пиковая ситуация пришлась на конец июля, когда образовались большие очереди на газозаправках. Ситуация разрешилась уже в начале августа, точнее со 2 августа на всех заправках получены лимиты на реализацию сжиженного газа и сегодня большие очереди не наблюдаются, - отметили в акимате района.
Напомним, по итогам аппаратного совещания с участием акима Мангистауской области акиму Мунайлинского района вынесен выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки. Акиму Актау дано поручение установить на всех газозаправках области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного реагирования.