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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 1989

Акиму Мунайлинского района вынесли выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки

Ситуацию с дефицитом газа в регионе обсудили на аппаратном совещании с участием акима Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Фото из архива Lada.kz
По итогам заседания акиму Мунайлинского района вынесен выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки. Акиму Актау дано поручение установить на всех газозаправках области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного реагирования.

- На прошлом совещании Ералы Тугжанов взял под личный контроль решение вопроса очередей на газовых заправках региона. Он отметил, что на сегодняшний день проблема решена, но необходима слаженная работа, - сообщила пресс-служба акима области.

Вчера, 7 августа, по сообщению Бекгали Жубанова, заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, в Актау доставили 400 тонн актюбинского газа.

Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях.

Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Аким Мангистауской области дал поручение проверить все частные автогазозаправочные станции (АГЗС) и рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации со сжиженным газом в регионе.

График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать здесь [65,13 Kb] (cкачиваний: 63).


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Комментарии ( 16 )

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  • Jack
  • Жара
  • Ậбыρвалг
  • Барабашка
 mer (Посетители) Сегодня, 15:06
Jack,Ситуёвина смахивает на мёртвые души от Гоголя,типа ИП есть на бумаге c заправкой,а на самом деле нет.А эти обьёмы уходят паровозиком.
 
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  • Жара
 __Ворон__ (Посетители) Сегодня, 14:22
Отстегнулся акимушка бабосами походу вот и поругали по отечески draznilka в лагерь бы его не пионерский на пару годов,для просветления головы какбе.

Жизнь страшная правда,живи пока живёшь.
 
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  • arelav_74
 arman.2016 (Посетители) Сегодня, 14:18
ТюбКараганскому Акиму тоже надо вынести приговор Такая же игра.
 
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 Ascona (Посетители) Сегодня, 14:15
Теперь с дрожью в коленках ждем увеличения потока родителей студентов и учеников, развозящих детей в сады/школы/ВУЗы с 1 сентября.
 
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 Toyoda (Посетители) Сегодня, 14:14
Акиму Актау дано поручение установить на всех газозаправках области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного реагирования.

этот центр опер.реаг. в акимате расположен? Поподробнее про этот центр можно, Лада?
 
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  • Nur Bex
 Jack (Посетители) Сегодня, 13:42
Посмотрел сейчас предоставленный в СМИ график отгрузки газа. 4 августа должны были отгрузть на заправку в 3Б мкр. Она закрыта с начала месяца и не открывалась - специально езжу каждый день посмотреть. Где газ??
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 13:20
А проверочка прокурорская бы не повредила имхо. Не верится чтото в наивность руководителя - ну не знал человек что заправки не работают! Второй вопрос - а газ то где, который туда направили? Чтото о нем никто ничего не говорит.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:52
в угол его поставьте,теперь хоть чутка знаем как вы с газом мутите на не сушествуюшие заправки раздаете,
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 12:43
Выговор. Смешно! Еще бы пальчиком погрозили.
 
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 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 12:26


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