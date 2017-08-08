Акиму Мунайлинского района вынесли выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки

Фото из архива Lada.kz
По итогам заседания акиму Мунайлинского района вынесен выговор за распределение сжиженного газа на недействующие заправки. Акиму Актау дано поручение установить на всех газозаправках области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного реагирования.
- На прошлом совещании Ералы Тугжанов взял под личный контроль решение вопроса очередей на газовых заправках региона. Он отметил, что на сегодняшний день проблема решена, но необходима слаженная работа, - сообщила пресс-служба акима области.
Вчера, 7 августа, по сообщению Бекгали Жубанова, заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, в Актау доставили 400 тонн актюбинского газа.
Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях.
Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Аким Мангистауской области дал поручение проверить все частные автогазозаправочные станции (АГЗС) и рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации со сжиженным газом в регионе.
График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать .
- На прошлом совещании Ералы Тугжанов взял под личный контроль решение вопроса очередей на газовых заправках региона. Он отметил, что на сегодняшний день проблема решена, но необходима слаженная работа, - сообщила пресс-служба акима области.
Вчера, 7 августа, по сообщению Бекгали Жубанова, заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, в Актау доставили 400 тонн актюбинского газа.
Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях.
Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Аким Мангистауской области дал поручение проверить все частные автогазозаправочные станции (АГЗС) и рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации со сжиженным газом в регионе.
График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать .