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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 985

Бекгали Жубанов: Сжиженный газ из Актобе не уступает по качеству жанаозенскому

Состав двух видов топлива идентичен. Отличие газа из Актобе в том, что в него добавляют одорант. Об этом сообщил Бекгали Жубанов, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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Качество актюбинского газа, по словам Бекгали Жубанова, проверяли лабораторным путем. Исследования показали: состав актюбинского топлива ничем не отличается от жанаозенского.

- Есть единственное отличие - на актюбинском газоперерабатывающем заводе в топливо добавляют одорант. Автопарк акимата области заправляют топливом из Актобе. Никаких жалоб не поступало. Актюбинский завод в месяц выпускает 35 тысяч тонн сжиженного газа. Они обеспечивают несколько регионов топливом, жалобы от автовладельцев из Астаны, Алматы, Караганды или Актобе не поступают, кроме Мангистау. Возможно, наши водители привыкли, что голубое топливо из Жанаозена не имеет характерного запаха, - сказал Бекгали Жубанов.

Что такое одорант?

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- Сейчас по нашей просьбе предприниматели покупают актюбинский газ, миксуют его с жанаозенским и реализуют. Цена на топливо не превышает 45 тенге за литр, - отметил Бекгали Жубанов.

В Мангистау уже доставили 800 тонн топлива из Актобе. Остальные 1200 тонн топлива, по словам чиновника, доставят в Мангистау до конца августа.

Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз». Руководители АГЗС в Актау заявили, что автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе.


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Комментарии ( 11 )

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Блэкджэк (Посетители) Сегодня, 20:52
xerox, реально говоришь, что с актюбинским газом на 80-100 км больше едет машина или рекламой этой вонючки занимаешься? Может тебе за коммент башляют поставщики этой вонючки?

Анчоперсхунт!
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:26
Пусть эти умники прочитают эту статью: https://www.caravan.kz/news/kostanajjskie-postavshhiki-gaza-obespokoeny-poyavlen
iem-na-rynke kontrafakta-227478/ хоть статья и старая но много очем говорящея!
 
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 botden (Посетители) Сегодня, 19:50
Так переведите свои служебные машины господа чиновники на газ и хай тарахтят под акиматом, воняя актюбинским газом)))))
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 19:25
Сказать по правде, заправился Актюбинской вонючкой снова. Причины:очередь в КМГ и с Актюбинским газом езжу Больше, на 80-100 км.
 
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:18
Газ как газ,только бахчит мерзко,будто бы сдох кто в глушителе,но едет хорошо в этом суть и правда. Езжу только на нём,там нет очередей вообще.

Банить меня бесполезно,мнения своего не поменяю.
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:14
А что бабуля, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста.
 
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 Москит (Посетители) Сегодня, 19:08
Сам брехло ещё то и не комплексую по этому поводу lol но такого брехуна надо поискать по Казахстану............92 бензин он не хуже к примеру 95,но разница есть так и с газом,он конечно же хорош,но люди Узеньский предпочитают так зачем пальцы гнуть если тебе с этого явно копейка падает,а то за бесплатно чисто для души припёрли этот газ чёрти откуда когда своего хоть завались или попой ешь. crazy crazy
 
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 Saken31a (Посетители) Сегодня, 18:47
Тогда пусть этот Баке докажет лабораторные заключение. Что оно не пахнет сероводородом. На авто после заправки Актюбинским газом не возможно сзади стоять. Я это на своей шкуре ощутил.. Когда этот шоу закончится. Или спектакль. Народ уже устал от разных лапшей которые на уши вещающих.
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 18:22
Чтобы у нас в регионе восстановился порядок,с поставками газа, народ должен иметь власть, а пока власть имеет народ, в городе будет беспорядок. dada
 
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 Барабашка (Посетители) Сегодня, 18:06
В Жанаозене очереди за газом до сих пор,областной аким не видит этого,поэтому тут болт поставили на народ!
 
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