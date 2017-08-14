Бекгали Жубанов: Сжиженный газ из Актобе не уступает по качеству жанаозенскому

– Вещество, добавляемое в газ или воздух для придания ему характерного запаха. Ввод одоранта в поток газа осуществляется на одоризационных установках и способствует установлению его утечек. Одорант имеет резко выраженный, специфический запах.



Качество актюбинского газа, по словам Бекгали Жубанова, проверяли лабораторным путем. Исследования показали: состав актюбинского топлива ничем не отличается от жанаозенского.- Есть единственное отличие - на актюбинском газоперерабатывающем заводе в топливо добавляют одорант. Автопарк акимата области заправляют топливом из Актобе. Никаких жалоб не поступало. Актюбинский завод в месяц выпускает 35 тысяч тонн сжиженного газа. Они обеспечивают несколько регионов топливом, жалобы от автовладельцев из Астаны, Алматы, Караганды или Актобе не поступают, кроме Мангистау. Возможно, наши водители привыкли, что голубое топливо из Жанаозена не имеет характерного запаха, - сказал Бекгали Жубанов.- Сейчас по нашей просьбе предприниматели покупают актюбинский газ, миксуют его с жанаозенским и реализуют. Цена на топливо не превышает 45 тенге за литр, - отметил Бекгали Жубанов.В Мангистау уже доставили 800 тонн топлива из Актобе. Остальные 1200 тонн топлива, по словам чиновника, доставят в Мангистау до конца августа.Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз». Руководители АГЗС в Актау заявили , что автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе.