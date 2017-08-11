Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

Обзор ситуации на газовых заправках Актау

АГЗС «Казмунайгаз», у села Атамекен. Газ есть. Очередь небольшая.

АЗС «Мирал», 29А микрорайон. Газ есть.

АЗС «Пегас», в районе СОТ «Электрик». При въезде стоит табличка «Газ бар».

Заправочная станция «Казмунайгаз» в районе СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.

АЗС «АвтоГаз» в районе СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ есть.

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть.

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ есть.

АГЗС «Атбулак», Мунайлинский район. Газа нет.