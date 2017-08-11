Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

- Водители жалуются, что сжиженный актюбинский газ неочищенный. Говорят, что из-за этого забиваются форсунки. Поэтому там, где газ из Актобе, очередей вообще нет, - говорят бизнесмены.
Корреспонденты Lada.kz побывали на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау и пригороде. В основном очереди на заправках, где реализуют жанаозенский газ, несмотря на то, что в двух шагах нет очереди за топливом из Актобе.
Напомним, 7 августа в Мангистау доставили 400 тонн сжиженного газа из Актобе.
Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
За распределение сжиженного газа на недействующие заправки акиму Мунайлинского района вынесли выговор.
График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать