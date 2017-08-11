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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 471

Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

Предприниматели Актау рассказали, что на автозаправочных станциях, реализующих актюбинский сжиженный газ, нет очередей за топливом.

Фото автора
Продукция Актюбинского завода не пользуется популярностью у актауских автовладельцев. По словам руководителей АГЗС, в Актау очереди в основном за местным топливом.

- Водители жалуются, что сжиженный актюбинский газ неочищенный. Говорят, что из-за этого забиваются форсунки. Поэтому там, где газ из Актобе, очередей вообще нет, - говорят бизнесмены.

Корреспонденты Lada.kz побывали на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау и пригороде. В основном очереди на заправках, где реализуют жанаозенский газ, несмотря на то, что в двух шагах нет очереди за топливом из Актобе.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АГЗС «Казмунайгаз», у села Атамекен. Газ есть. Очередь небольшая.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АЗС «Мирал», 29А микрорайон. Газ есть.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АЗС «Пегас», в районе СОТ «Электрик». При въезде стоит табличка «Газ бар».


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

Заправочная станция «Казмунайгаз» в районе СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АЗС «АвтоГаз» в районе СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ есть.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ есть.


Руководители АГЗС в Актау: Автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе

АГЗС «Атбулак», Мунайлинский район. Газа нет.


Напомним, 7 августа в Мангистау доставили 400 тонн сжиженного газа из Актобе.

Причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».

За распределение сжиженного газа на недействующие заправки акиму Мунайлинского района вынесли выговор.

График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать grafik-otgruzki-na-avgust-dlya-smi.xlsx [65,13 Kb] (cкачиваний: 10)


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Комментарии ( 1 )

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Orange (Посетители) Сегодня, 16:57
Действительно газ из актобе вонючи и еще глохнет на холостом часто меняешь фильтр
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:43
А фильтров не бывает в системе?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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