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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 620

В Мангистау планируют отремонтировать дорогу к комплексу Бекет-Ата

Ремонт дорог к историко-культурным и архитектурным памятникам Мангистау повысит интерес туристов к региону. Такое мнение выразил Максат Скаков, заместитель акима области.

Фото службы центральных коммуникаций Мангистауской области
Средства на ремонт 51 километра дороги к подземной мечети Бекет-Ата, по словам Максата Скакова, уже выделили из бюджета.

- В Мангистауской области собраны ценные свидетельства прошлого. Большая работа проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру», - отметил Максат Скаков.

Некрополь и мечеть Шакпак-Ата, пантеон батыров Сисем-Ата и другие памятники, расположенные в регионе, по словам заместителя акима области, номинированы на включение в список объектов Всемирного культурного наследия под охраной ЮНЕСКО.

Максат Скаков сообщил, что в новой должности намерен активно поддерживать развитие культуры и молодежной политики в регионе.

- Я курирую правовые вопросы, а также идеологию. Запланировано много проектов для реализации. Среди них большое внимание я буду уделять молодежной политике, - отметил Максат Скаков.

В сферу контроля Максата Скакова вошли образование, внутренняя политика, культура. Также он координирует работу сферы здравоохранения, управления юстиции, центра поддержки молодежи. Подспорьем, по мнению заместителя акима области, на новом рабочем месте станет его работа в органах внутренних дел РК, в Службе охраны Президента РК, в Комитете национальный безопасности РК, в министерствах культуры, образования и науки РК. Также Максат Скаков работал советником премьер-министра РК и старшим помощником по особо важным поручениям генерального прокурора РК.

На должность заместителя акима Мангистауской области назначен 2 августа.


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Комментарии ( 3 )

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 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:47
В Мангистау планируют отремонтировать дорогу к комплексу Бекет-Ата

Только "Нияз-Мухаммед" туда не подпускайте! prey
 
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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 12:41
отремонтировать? разве там дорога была,там же грейдер толька, или выравнивать грейдер это и есть ремонт.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 12:16
Может все таки асфальт проложат, а если опять грунтовка, то с этим тоже все понятно, деньги пришел зарабатывать.
 
 

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