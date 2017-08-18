Зейнеп Тастемирова: С начала года отремонтировали 40 детских садов в Актау

- С начала года мы открыли 13 детских садов. До конца года в области планируется открыть еще 15 дошкольных учреждений. В Актау по системе государственно-частного партнерства в доверительное управление передадут четыре детских сада на 280 мест каждый. Это детские сады, возвращенные из-под аренды, в них сейчас идут ремонтные работы. До конца года ремонт планируем завершить. Таким образом, более тысячи детей мы обеспечим местами в детском саду, - сообщила Зейнеп Тастемирова.
Еще один детский сад на 140 мест по программе государственно-частного партнерства строят в Мунайлинском районе.
- Вопрос очередности в дошкольные учреждения мы в последнее время активно решаем. Раньше проблемы с очередями в детские сады у нас были в Актау, сейчас эта проблема практически снята. Актауский городской отдел образования публикует списки очередности детей через средства массовой информации, сайты. Родители в любое время могут видеть, когда их ребенок сможет пойти в детский сад, - отметила Зейнеп Тастемирова.
В 2017 году ремонт прошел в 40 детских садах региона.
Ранее Елдан Алибеков, председатель правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангистауской области, сообщал, что планируется провести капитальные ремонты детских садов в 14, 6, 13 и 27 микрорайонах Актау. Эти сады ранее находились в аренде. По механизму государственно-частного партнерства их планируют передать в доверительное управление. В проектах по передаче в доверительное управление детских садов захотели принять участие более 20 компаний.