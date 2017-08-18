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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:16

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Зейнеп Тастемирова: С начала года отремонтировали 40 детских садов в Актау

В Мангистауской области работают 252 дошкольные организации. В 40 детских садах провели ремонт. Подготовка к началу учебного сезона во всех организациях образования области должна завершиться до 25 августа. Об этом рассказала Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Все дошкольные учреждения, по словам Зейнеп Тастемировой, уже готовы к новому сезону, кроме одного детского сада в Актау, в котором проходит капитальный ремонт.

- С начала года мы открыли 13 детских садов. До конца года в области планируется открыть еще 15 дошкольных учреждений. В Актау по системе государственно-частного партнерства в доверительное управление передадут четыре детских сада на 280 мест каждый. Это детские сады, возвращенные из-под аренды, в них сейчас идут ремонтные работы. До конца года ремонт планируем завершить. Таким образом, более тысячи детей мы обеспечим местами в детском саду, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Еще один детский сад на 140 мест по программе государственно-частного партнерства строят в Мунайлинском районе.

- Вопрос очередности в дошкольные учреждения мы в последнее время активно решаем. Раньше проблемы с очередями в детские сады у нас были в Актау, сейчас эта проблема практически снята. Актауский городской отдел образования публикует списки очередности детей через средства массовой информации, сайты. Родители в любое время могут видеть, когда их ребенок сможет пойти в детский сад, - отметила Зейнеп Тастемирова.

В 2017 году ремонт прошел в 40 детских садах региона.

Ранее Елдан Алибеков, председатель правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангистауской области, сообщал, что планируется провести капитальные ремонты детских садов в 14, 6, 13 и 27 микрорайонах Актау. Эти сады ранее находились в аренде. По механизму государственно-частного партнерства их планируют передать в доверительное управление. В проектах по передаче в доверительное управление детских садов захотели принять участие более 20 компаний.


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