В Актау открыли филиал фонда социального медицинского страхования

- За филиалом закреплены следующие функции: оплата услуг учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках социального медицинского страхования, учет исполнения договорных обязательств по объему и качеству медицинской помощи, оказанной потребителям в рамках ФСМС, а также рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской помощи, - рассказал Руслан Бектубаев.
Мангистауский филиал ФСМС расположен в бизнес-центре «Звезда Актау», 402 кабинет, правое крыло. Регламент работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Перерыв с 12:30 до 14:00.
Подробную информацию об обязательном медицинском страховании можно получить на сайте: fms.kz и в Call-центре фонда по номеру: 1414 (звонок по Казахстану бесплатный).
Напомним, 1 июля 2017 года создан фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). С 5 апреля в Казахстане стартовала кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи.