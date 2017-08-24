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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:02

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В Актау открыли филиал фонда социального медицинского страхования

Одним из направлений работы областного филиала является рассмотрение жалоб и обращений граждан. Об этом рассказал Руслан Бектубаев, директор Мангистауского филиала фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Руслан Бектубаев. Фото из архива Lada.kz
Мангистауский филиал ФСМС создан постановлением Правительства РК. Его директором назначен Руслан Бектубаев, ранее занимавший должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

- За филиалом закреплены следующие функции: оплата услуг учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках социального медицинского страхования, учет исполнения договорных обязательств по объему и качеству медицинской помощи, оказанной потребителям в рамках ФСМС, а также рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской помощи, - рассказал Руслан Бектубаев.

Мангистауский филиал ФСМС расположен в бизнес-центре «Звезда Актау», 402 кабинет, правое крыло. Регламент работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Перерыв с 12:30 до 14:00.

Подробную информацию об обязательном медицинском страховании можно получить на сайте: fms.kz и в Call-центре фонда по номеру: 1414 (звонок по Казахстану бесплатный).

Напомним, 1 июля 2017 года создан фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). С 5 апреля в Казахстане стартовала кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи.



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В Актау открылся филиал фонда социального медицинского страхования


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Комментарии ( 1 )

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Почему пенсионер Бектубаев нарушает законодательство РК? Пенсионер не должен занимать пост директора фонда. ************
 
 

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