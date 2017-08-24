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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:35

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В рамках акции «Дорога в школу» управление образования Мангистау планирует помочь 10 тысячам школьников

Акция, направленная на помощь в подготовке к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей, продлится в регионе до 30 сентября. Об этом сообщила Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Принять участие в акции и оказать помощь детям могут все желающие.

- В этом году мы планируем помочь подготовиться к новому учебному году десяти тысячам учащихся. В прошлом году участники акции помогли восьми тысячам детей, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

В управлении образования области готовы предоставить списки детей, нуждающихся в помощи.

- Ежегодно мы помогаем детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе. Эта акция направлена на то, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Чтобы отсутствие формы, спортивной одежды и других принадлежностей не могло стать препятствием для получения знаний, - отметила Зейнеп Тастемирова.

Контактный телефон отдела по защите прав детей управления образования области: 57-12-36.


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