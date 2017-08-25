«Актау, говори!» Штраф за отказ от вакцинации

Уважаемые пользователи! А как вы относитесь к штрафу за отказ от вакцинации?
Напомним, Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам.
Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов
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Комментарии ( 7 )
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