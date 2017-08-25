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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 510

«Актау, говори!» Штраф за отказ от вакцинации

В очередном выпуске «Актау, говори!» корреспонденты Lada.kz узнали, как горожане относятся к инициативе Министерства по делам религий штрафовать родителей непривитых детей.

Фото Рашида Исмагилова


Уважаемые пользователи! А как вы относитесь к штрафу за отказ от вакцинации?

Напомним, Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам.

Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов


 

Как Вы относитесь к предложению штрафовать за отказ от вакцинации?


Я за штраф - 1 (9,09%)

Против - 9 (81,82%)

Мне все равно - 1 (9,09%)


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Комментарии ( 7 )

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aktau11 (Посетители) Сегодня, 14:35
Манту это вообще проба.
В 2х летнем возрасте ,когда моему ребенку сделали Манту,при соблюдении нами всех правил и требований она воспалилась.Нас послали в тубполиклиннику.Сдавали анализы,рентген,забегались мы,мягко говоря.Оказалось у нас быоа аллергическая реакция,благо врач адекватная попалась.Но хочу сказать удовольствие не из приятнвх бегать по таким заведениям,среди по-настоящему больных людей.
После этого я ни рпзу не делала это Манту.Постоянно пишу заптски медикам или в крайнем случае шагаю с ребенком на рентген.Намного эффективнее и спокойнее.
А насчет заражения детей в группах хочу сказать:все зависит от беспечности родителей:им всё равно кашляет твой ребенок или сопли ручьем,тащат в сад.Естественно по цепочке они ловят всё на себя,независимо от того привиты или нет.Вот тут спрос и строгий должен быть с родителей!

Меня уже абсолютно ничего не расстраивает и не удивляет. Всё "нормально" в любом случае.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 14:19
Цитата: Abik
А какое наказание ждет ребенка и его родиетелей, когда инфецируют целую группу людей оспой или полиомелитом???

А какое наказание ждет вас за такую белеберду?
Вы на статистику посмотрите. Смертность, кол-во больных детей снизилось, как народ очнулся и понял про вред этих прививок.
 
-1
  • xerox
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Abik (Посетители) Сегодня, 14:15
Цитата: ОбывателЬ
А какой наказание ждет ответственных лиц в случае осложнения или кудай сактасын смерти ребенка при вакцинации?

А какое наказание ждет ребенка и его родиетелей, когда инфецируют целую группу людей оспой или полиомелитом??? chih
Любить свое чадо никто не запрещает, но не любить человечество - есть преступление.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • Гульнар Капарова
  • PoZitron
 xerox (Посетители) Сегодня, 14:13
Половина отвечающих не смогли внять связать слова,прокомментировать.
Лада.
Вам нужно было пройти в коридор поликлиники 7 мкр. или 26. где сидят мамаши и спросить ИХ мнение. В первую очередь мнение именно родителей детей, а не пенсионеров. А та врачиха.. А что ей сказать: против? Да Она в жизни не скажет, т.к. она кормится в этой среде и ее фэйс засветился.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • xerox
  • Гульнар Капарова
  • PoZitron
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:05
ОбывателЬ,

В инфекционной больнице уже сколько умерло пациентов и что, кого-то посадили?
Врачи почти никогда не несут ответственности за свои ошибки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Гульнар Капарова
 xerox (Посетители) Сегодня, 14:03
Тетке самой первой терять нечего, поэтому она ЗА

Мама с татуировкой, ужас!

ОбывателЬ,
Никакое. Никто не сможет доказать.
 
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  • Шым-Актау
  • xerox
  • Ну Ну
  • Гульнар Капарова
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:52
А какой наказание ждет ответственных лиц в случае осложнения или кудай сактасын смерти ребенка при вакцинации?
 
 

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