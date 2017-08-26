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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:26

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Сертификат на 19,5 миллионов тенге вручили школе-лицею Акшукура

Школа-лицей стала победителем ежегодного областного конкурса «Лучшая организация образования». Сертификат на 19 миллионов 567 тысяч 200 тенге вручили
Каламкас Тлеубаевой, директору учебного заведения.

Ералы Тугжанов и Каламкас Тлеубаева
Школу-лицей признали лучшей организацией образования Мангистауской области по итогам прошлого учебного года. Организации региона оценивают по 25 критериям.

- Сегодня 14 отличившихся педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами акима Мангистауской области, троих учителей - нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», четверых педагогов — нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин». Почетные грамоты
от имени министра образования и науки Республики Казахстан вручили девяти учителям области. За вклад в развитие образования области 10 учителей получили путевки в санатории Казахстана, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

В рамках августовской конференции учителей, которая прошла в Актау сегодня, 25 августа, была организована выставка инновационных проектов школьников региона.

Учащиеся из Тупкараганского района представили проект «Музей под открытым небом», который они намерены реализовать на берегу моря. Музей, по задумке школьников, расположится на береговой линии от села Акшукур до Форт-Шевченко. Ожидается, что здесь будут установлены юрты, в которых разместят работы мастеров прикладного и ювелирного искусства региона и другое.

Воспитанники клуба робототехники Актау продемонстрировали участникам конференции свое изобретение. Школьники собрали механический макет руки, которая может служить протезом. Управляется она силой мысли.

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