Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Мангистауской области

- Сильная жара до +40°С ожидается в Мангистауской области 29 августа, - говорится в сообщении.
В ближайшие три дня синоптики обещают ясную погоду в Актау.
Памятку по действиям в условиях аномально высокой температуры предложил Мангистауский центр здорового образа жизни:
1. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток.
2. Рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре человек сильно потеет и теряет достаточно большое количество минеральных веществ и жидкости через кожные покровы и дыхательные пути. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли.
3. Исключить газированные напитки.
4. Необходимо ограничить физические нагрузки. Желательно посещать плавательный бассейн и делать дыхательную гимнастику.
5. Желательно принимать поливитамины (при отсутствии противопоказаний).
6. Рекомендуется в помещениях проводить ежедневные влажные уборки.
7. Необходимо всеми возможными способами повышать влажность в помещениях. Использовать увлажнители воздуха и кондиционеры.
8. Следует носить легкую свободную одежду из натуральных тканей. От синтетических материалов нужно отказаться. Рекомендуется носить летние головные уборы.
9. Как минимум два раза в день следует принимать прохладный душ.
10. Систематически полоскать горло и промывать нос.
11. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам.
12. Не принимать алкогольные напитки, в т.ч. пиво, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
13. В случае возникновения симптомов острого заболевания или сильного недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), необходимо обратиться к врачу.
14. При наличии хронических заболеваний строго выполнять назначения, рекомендованные врачом. Постоянно иметь при себе назначенные лекарственные препараты. Людям с повышенным артериальным давлением необходимо измерять его не менее 2-х раз в день.
Особая рекомендация:
Детям до 1 года не рекомендовано в период жары вводить новый прикорм.