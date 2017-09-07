В Мангистауской области 72 пациента ждут пересадки донорских органов

- Есть люди, которые могут и готовы всю жизнь прожить при поддержке аппаратов. Донорские органы — это тоже риск, они ведь могут не прижиться. Но на сегодняшний день 72 человека в нашем регионе нуждаются и готовы к пересадке донорских органов, и ждут своей очереди, - рассказала Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.
Всего в Казахстане больше пяти тысяч человек нуждаются в донорских органах.
- В нашей стране остро стоит вопрос о донорстве. В Казахстане пересаживают органы как от живого человека, так и от посмертного донора. Причем в отношении живых доноров у нас закон либеральный и не обязывает донора быть родственником пациента, как во многих других странах. В законе прописано, что реципиент и донор должны иметь или генетическую связь, или тканевую совместимость. Но остро стоит другой вопрос — это посмертная трансплантация, поскольку родственник далеко не всегда может подойти донору, а один пациент, у которого наступила смерть мозга, может спасти сразу восемь человек или продлить им жизнь, - сказал Жаксылык Доскалиев.
В 2012 году в Казахстане провели первую операцию по пересадке сердца. Тогда сын погибшей женщины дал разрешение на изъятие ее органов. Таким образом, ее сердце было пересажено другой казахстанке, которая сегодня является волонтером и активно помогает развивать посмертную трансплантацию в стране.
- В прошлом году у нас было 30 случаев изъятия органов у пациентов, мозг которых умер. В этом году - 22 случая забора органов и тканей. На сегодняшний день лидерами по посмертной трансплантации являются северные регионы: Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Актюбинская области. Там эта проблема решается очень быстро. В Мангистауской области у нас есть региональный представитель и люди, которые выявляют смерть мозга и констатируют ее. Однако родные таких пациентов категорически отказываются, иногда даже с кулаками бросаются на врачей. Хотя представьте, каково врачам. Ведь это тоже нелегко - предлагать людям такое в столь сложной для них ситуации, - говорит Жаксылык Доскалиев.
В Казахстане, по словам директора республиканского центра по трансплантации органов, предусмотрена презумпция согласия. Она означает, что если человек при жизни не отказался от забора его органов после смерти, то врачи имеют полное право их изъять после смерти мозга.
- Таков порядок не только в Казахстане, но и в других странах. К примеру, в Испании, которая является лидером по трансплантации органов. Отказы родных — это нормальное явление. Но человек должен осознавать, что после смерти органы ему уже не нужны, и их можно оставить тем, кто действительно в них нуждается. Это чувство мы должны в каждом казахстанце развивать. При этом насильно ничего никогда не делалось и не будет делаться. Все должно быть добровольно. Кроме того, человек при жизни может изъявить желание или нежелание быть донором. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику и написать там заявление. Если даже вы напишите, что согласны стать посмертным донором, вы можете через некоторое время поменять свое решение, - отметил Жаксылык Доскалиев.
Государство, по словам Жаксылыка Доскалиева, на 100% финансирует затраты на пересадку органов. В Казахстане работают девять центров, где выполняют пересадку почек и печени. В Астане производится пересадка сердца и легких. Есть и глазные клиники, в которых специалисты пересаживают роговицу.
- В донорских органах нуждаются в большей степени пациенты с заболеваниями печени и почек. Людей с заболеваниями сердца и легких в этом списке значительно меньше. Видимо, это связано с тем, что печень является первым фильтром в организме, почки — вторым и на них идет большая нагрузка, - говорит Жаксылык Доскалиев.
Проблемным вопросом, по словам академика, является трансплантация органов детям.
- У нас в стране забор органов при наступлении смерти у детей практически не производится. И когда нам необходимо было пересадить сердце детям, мы обратились за донорскими органами в Индию. И индусы помогли пятерым нашим детям, предоставив им донорские сердца. Сейчас все эти дети здравствуют. Сегодня при пересадке детям мы используем почки взрослых людей, но анатомические размеры детей и взрослых разные. Все эти вопросы сегодня остро стоят, и именно поэтому главной задачей для нас является развитие в стране посмертного донорства, - отметил Жаксылык Доскалиев.
Директор Южно-Казахстанского трансплантационного центра Мади Бегалиев также отметил важность развития именно посмертного, а не родственного донорства.
- В 2013-2014 годах мы совместно с корейскими и белорусскими коллегами сделали первую трансплантацию почек и печени. Сегодня мы пересадили свыше ста почек и десятки печеней. Но ситуация не очень хороша, потому что мы занимаемся только родственной трансплантацией. Но если мы не будем продвигать вперед посмертную трансплантацию, то мы далеко не уйдем, поскольку у нас появится армия людей с одной почкой. А нам необходимо присоединиться к таким странам, как Испания, Россия и Белоруссия, где очень хорошо поставлена эта работа по посмертной трансплантации. Где люди понимают важность этого вопроса, - сказал Мади Бегалиев.
В честь 68 посмертных доноров в Ботаническом саду Актау планируют высадить аллею. Принять участие в акции приглашают всех желающих.
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