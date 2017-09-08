Жителей Актау приглашают на фестиваль здоровья

Фото из архива Lada.kz

Фестиваль здоровья пройдет в субботу, 9 сентября. Принять в нем участие смогут все желающие.



Программу фестиваля откроет спортивная ходьба на символическую дистанцию - от жилого массива «Самал» до набережной 15 микрорайона. Затем участники смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по асык ату, армрестлингу и поднятию гири.



Там же, на набережной 15 микрорайона, пройдут концерт, флешмоб под девизом «Здоровый я - здоровая страна» и показательные выступления молодых спортсменов Актау.



В рамках фестиваля здоровья, как обещают организаторы, горожане смогут получить бесплатные медицинские консультации.



- Девиз фестиваля этого года - «Наше здоровье в наших руках!» Победителей марафона по спортивной ходьбе ждут ценные подарки, - рассказали в областном центре проблем формирования здорового образа жизни.



Фестиваль здоровья проводят в Мангистау с 1999 года при поддержке Министерства здравоохранения РК и Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.



Регистрация участников марафона по спортивной ходьбе начнется в 8:00 на спуске у жилого массива «Самал» в 15 микрорайоне. Старт в 9:00.