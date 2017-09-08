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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

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Жителей Актау приглашают на фестиваль здоровья

В программу фестиваля войдут спортивная ходьба и национальные игры. В рамках мероприятия горожане смогут получить консультации медиков. Организатором выступает областной центр проблем формирования здорового образа жизни.

Фото из архива Lada.kz
Фестиваль здоровья пройдет в субботу, 9 сентября. Принять в нем участие смогут все желающие.

Программу фестиваля откроет спортивная ходьба на символическую дистанцию - от жилого массива «Самал» до набережной 15 микрорайона. Затем участники смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по асык ату, армрестлингу и поднятию гири.

Там же, на набережной 15 микрорайона, пройдут концерт, флешмоб под девизом «Здоровый я - здоровая страна» и показательные выступления молодых спортсменов Актау.

В рамках фестиваля здоровья, как обещают организаторы, горожане смогут получить бесплатные медицинские консультации.

- Девиз фестиваля этого года - «Наше здоровье в наших руках!» Победителей марафона по спортивной ходьбе ждут ценные подарки, - рассказали в областном центре проблем формирования здорового образа жизни.

Фестиваль здоровья проводят в Мангистау с 1999 года при поддержке Министерства здравоохранения РК и Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.

Регистрация участников марафона по спортивной ходьбе начнется в 8:00 на спуске у жилого массива «Самал» в 15 микрорайоне. Старт в 9:00.


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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 15:28
будет всё таки спортивная ходьба или просто ходьба для здоровья?
 
 

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