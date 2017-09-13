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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:02

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Мангистауская область вошла в тройку привлекательных для переезда регионов

Самыми привлекательными регионами назвали Астану и Алматы. Третью строчку заняла Мангистауская область. Такие данные представили в казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Наиболее привлекательными для жизни казахстанцев, как сообщили в институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, являются регионы, где можно найти работу.

- В прошлом году под эгидой Международной Организации эмиграции мы провели исследование по внутренней миграции. Выявили следующие тенденции: в основном казахстанцы уезжают из таких областей, как Южно-казахстанская, Жамбылская, Кызылординская. Это регионы с достаточно высоким уровнем безработицы. С юга Казахстана население преимущественно переезжает в Алматы и Астану. А третьей привлекательной для жизни областью является Мангистауская, - сообщили в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Перспективными, по данным института, являются те регионы, в которых можно найти высокооплачиваемую работу. Мангистауская область, по данным ведомства, является одной из немногих областей Казахстана, где фиксируется положительное сальдо внутренней миграции. Одной из причин эксперты называют высокий уровень заработной платы.

Привлекательным Мангистау является не только для казахстанцев. Область стала пятым регионом по числу прибывших с начала года оралманов. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

- Во втором квартале 2017 года в республику прибыли и получили статус оралмана 2 410 семей или 4 455 этнических казахов. Наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской области – 1014 семей, Южно-Казахстанской области - 521 семья, Астане – 215 семей, Жамбылской – 121 семья и Мангистауской – 93 семьи, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК.


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