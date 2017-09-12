Нурбек Карабалаев: Почти 27% жителей Мангистауской области занимаются спортом

- Довольно динамично развивается уличный спорт: паркур, воркаут, брейк-данс, стритбол. Активно развиваются национальные виды спорта. В регионе регулярно проводят турниры по тогыз-кумалак, казакша курес, асык-ату. Сформирована команда по кокпар. Ее члены активно проходят подготовку по прохождению дистанций на 80, 120, 160 километров, - отметил Нурбек Карабалаев.
В Мангистауской области, как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления спорта и физической культуры, работает 18 спортивных школ. Их посещают 12 500 детей и подростков. Обучают спортсменов 405 тренеров.
- Число жителей Мангистауской области, занимающихся спортом и физкультурой, ежегодно увеличивается. К примеру, если в прошлом году спортом занималось 25% населения, то в этом году – 26,5%, - отметил Нурбек Карабалаев.
Адреса и телефоны спортивных школ и секций Актау, предоставленные управлением физической культуры и спорта Мангистауской области.