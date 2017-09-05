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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:36

Просмотров: 265

Адреса и телефоны спортивных школ и секций Актау

Информацию предоставили в управлении туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
СДЮШОР по футболу
Культивируемые виды спорта: футбол, женский футбол, регби. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 12 микрорайон, спортивный комплекс «Жас Канат». Телефон для справок: 421027.
Руководитель - Кебисов Жанбулат.

ДЮСШ по парусному спорту
Культивируемые виды спорта: парусный спорт, велоспорт, легкая атлетика, таеквондо. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 23 лет. Адрес: 1 микрорайон, у яхт-клуба «Бриз». Телефон для справок: 501630, 507116.
Руководитель - Мангубаев Канат.

СДЮСШ по карате-до
Культивируемые виды спорта: карате-до, кикбоксинг, дзюдо, таэквондо, тай бокс, жекпе-жек. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 5 микрорайон, спортивный комплекс «Волна». Телефоны для справок: 521752, 521750.
Руководитель - Мансуров Парвиз.

ДЮСШ по дзюдо и казахша-курес
Культивируемые виды спорта: дзюдо (мальчики и девочки), казахша-курес, тогыз-кумалак, кекушинкай-карате, джиу-джитсу. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 1 микрорайон, спортивный комплекс «Карагоз». Телефоны для справок: 505636, 501723.
Руководитель - Бисенкулы Кабыл.

СДЮШОР по боксу
Культивируемые виды спорта: бокс, женский бокс. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 18 лет. Адрес: 4 микрорайон, спортивный зал «Маяк». Телефоны для справок: 507736, 501723.
Руководитель - Джанабергенов Ердос.

СДЮШОР по борьбе и тяжелой атлетике
Культивируемые виды спорта — вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба. Адрес: 8 микрорайон, торговый центр «Сауле». Телефон для справок: 509671.
Руководитель - Куруглиев Магомед.

ДЮСШ «Жастар»
Культивируемые виды спорта: баскетбол, художественная гимнастика, волейбол, шахматы, рукопашный бой, дзюдо, самбо. Адрес: 22 микрорайон, спортивный зал «Жастар». Телефоны для справок: 440266, 440294.
Руководитель - Бисекенов Манарбек.

Школа высшего спортивного мастерства имени Шохыра Болтекулы
Культивируемые виды спорта: вольная борьба, греко-римской борьба, дзюдо, женская борьба, казахша- курес, каратэ-до, кикбоксинг, таеквондо, ушу, легкая атлетика, парусный спорт, каратэ-кекушинкай, самбо, плавание, панкратион, джиу-джитсу. Адрес: 12 микрорайон, спортивный комплекс «Жас Канат». Контактный телефон: 421585.
Руководитель - Бейсенбаев Мурат.

Футбольный клуб «Каспий»
Культивируемые виды спорта: футбол, мини-футбол. Адрес: 1 микрорайон, спортивный комплекс «Каспий». Контактный телефон: 501173.
Руководитель - Абильдаев Аскар.

Волейбольный клуб «Каспий»
Культивируемые виды спорта: пляжный волейбол, классический волейбол. Адрес: 7 микрорайон, набережная. Телефоны для справок: 508195, 508295.
Руководитель - Рюхов Андрей.

Баскетбольный клуб «Каспий»
Культивируемые виды спорта: баскетбол. Адрес: 5 микрорайон, дом 18, квартира 79. Телефоны для справок: 522417. Руководитель - Аракелян Самсон.

ДЮСШ по теннису
Культивируемые виды спорта: теннис, настольный теннис, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука. Адрес: 1 микрорайон, теннисный центр. Контактные телефоны: 501606, 501604, 501618.

Клуб инвалидного спорта
Культивируемые виды спорта: волейбол, пляжный волейбол сидя, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, плавание, шашки, армрестлинг, пулевая стрельба. Адрес: 12 микрорайон, стадион «Мунайшы». Контактный телефон: 336409, 340563.
Руководитель - Кулушов Нуралы.

Спортивный комплекс «Жас Канат»
Культивируемые виды спорта: футбол, мини-футбол, аэробика, фитнес, таеквондо, греко-римская борьба, волебол, спортивные танцы. Адрес: 12 микрорайон, стадион Мунайшы. Телефон для справок: 431389.
Руководитель - Джумаев Айнди.

Физкультурно- оздоровительный комплекс «Мангистау Арена»
Культивируемые виды спорта: греко-римская борьба, дзюдо, казахша-курес, вольная борьба, тяжелая атлетика, каратэ-до, таеквондо, художественная гимнастика, кикбоксинг, бокс, волейбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, тогыз кумалак, гиревой спорт, армрестлинг, шашки, баскетбол, ушу. Адрес: 33 микрорайон. Телефон для справок: 301823. Руководитель - Онайбаев Зейнулла.


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