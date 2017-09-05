Адреса и телефоны спортивных школ и секций Актау

Фото из архива Lada.kz

СДЮШОР по футболу

Культивируемые виды спорта: футбол, женский футбол, регби. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 12 микрорайон, спортивный комплекс «Жас Канат». Телефон для справок: 421027.

Руководитель - Кебисов Жанбулат.



ДЮСШ по парусному спорту

Культивируемые виды спорта: парусный спорт, велоспорт, легкая атлетика, таеквондо. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 23 лет. Адрес: 1 микрорайон, у яхт-клуба «Бриз». Телефон для справок: 501630, 507116.

Руководитель - Мангубаев Канат.



СДЮСШ по карате-до

Культивируемые виды спорта: карате-до, кикбоксинг, дзюдо, таэквондо, тай бокс, жекпе-жек. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 5 микрорайон, спортивный комплекс «Волна». Телефоны для справок: 521752, 521750.

Руководитель - Мансуров Парвиз.



ДЮСШ по дзюдо и казахша-курес

Культивируемые виды спорта: дзюдо (мальчики и девочки), казахша-курес, тогыз-кумалак, кекушинкай-карате, джиу-джитсу. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 21 года. Адрес: 1 микрорайон, спортивный комплекс «Карагоз». Телефоны для справок: 505636, 501723.

Руководитель - Бисенкулы Кабыл.



СДЮШОР по боксу

Культивируемые виды спорта: бокс, женский бокс. Занятия проходят для детей и взрослых с семи до 18 лет. Адрес: 4 микрорайон, спортивный зал «Маяк». Телефоны для справок: 507736, 501723.

Руководитель - Джанабергенов Ердос.



СДЮШОР по борьбе и тяжелой атлетике

Культивируемые виды спорта — вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба. Адрес: 8 микрорайон, торговый центр «Сауле». Телефон для справок: 509671.

Руководитель - Куруглиев Магомед.



ДЮСШ «Жастар»

Культивируемые виды спорта: баскетбол, художественная гимнастика, волейбол, шахматы, рукопашный бой, дзюдо, самбо. Адрес: 22 микрорайон, спортивный зал «Жастар». Телефоны для справок: 440266, 440294.

Руководитель - Бисекенов Манарбек.



Школа высшего спортивного мастерства имени Шохыра Болтекулы

Культивируемые виды спорта: вольная борьба, греко-римской борьба, дзюдо, женская борьба, казахша- курес, каратэ-до, кикбоксинг, таеквондо, ушу, легкая атлетика, парусный спорт, каратэ-кекушинкай, самбо, плавание, панкратион, джиу-джитсу. Адрес: 12 микрорайон, спортивный комплекс «Жас Канат». Контактный телефон: 421585.

Руководитель - Бейсенбаев Мурат.



Футбольный клуб «Каспий»

Культивируемые виды спорта: футбол, мини-футбол. Адрес: 1 микрорайон, спортивный комплекс «Каспий». Контактный телефон: 501173.

Руководитель - Абильдаев Аскар.



Волейбольный клуб «Каспий»

Культивируемые виды спорта: пляжный волейбол, классический волейбол. Адрес: 7 микрорайон, набережная. Телефоны для справок: 508195, 508295.

Руководитель - Рюхов Андрей.



Баскетбольный клуб «Каспий»

Культивируемые виды спорта: баскетбол. Адрес: 5 микрорайон, дом 18, квартира 79. Телефоны для справок: 522417. Руководитель - Аракелян Самсон.



ДЮСШ по теннису

Культивируемые виды спорта: теннис, настольный теннис, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука. Адрес: 1 микрорайон, теннисный центр. Контактные телефоны: 501606, 501604, 501618.



Клуб инвалидного спорта

Культивируемые виды спорта: волейбол, пляжный волейбол сидя, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, плавание, шашки, армрестлинг, пулевая стрельба. Адрес: 12 микрорайон, стадион «Мунайшы». Контактный телефон: 336409, 340563.

Руководитель - Кулушов Нуралы.



Спортивный комплекс «Жас Канат»

Культивируемые виды спорта: футбол, мини-футбол, аэробика, фитнес, таеквондо, греко-римская борьба, волебол, спортивные танцы. Адрес: 12 микрорайон, стадион Мунайшы. Телефон для справок: 431389.

Руководитель - Джумаев Айнди.



Физкультурно- оздоровительный комплекс «Мангистау Арена»

Культивируемые виды спорта: греко-римская борьба, дзюдо, казахша-курес, вольная борьба, тяжелая атлетика, каратэ-до, таеквондо, художественная гимнастика, кикбоксинг, бокс, волейбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, тогыз кумалак, гиревой спорт, армрестлинг, шашки, баскетбол, ушу. Адрес: 33 микрорайон. Телефон для справок: 301823. Руководитель - Онайбаев Зейнулла.