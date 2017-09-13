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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 1018

Людмила Аристова: Всю ночь Иван провел у своей подружки

Десятилетний Иван Коваленко, которого разыскивали родственники и полиция, провел всю ночь у своей подружки из соседнего дома. Ребенок здоров, с ним все в порядке. Об этом рассказала бабушка мальчика Людмила Аристова.

Фото автора
По словам бабушки, Иван после школы направился в гости к своей знакомой девочке из соседнего дома. Заигравшись, остался ночевать у нее, не предупредив бабушку.

- Вчера вечером, мы приходили искать Ваню к этой девочке, но нам никто не открыл дверь. Оказывается, дети были дома, а родители девочки находились в нетрезвом состоянии. Утром девочка направилась в школу, а Ваня побоялся идти домой, так как знал что его за это отругают. Поэтому и пошел гулять. Сотрудницы кафе увидели сообщение о пропаже нашего Вани. И увидев его на улице возле кафе, позвонили сразу нам. Спасибо им огромное. С Иваном все в порядке, он здоров и невредим. Спасибо огромное всем неравнодушным жителям Актау за помощь в поисках Ивана, - говорит Людмила Аристова.

Напомним, что Ивана нашли сегодня утром невредимым возле кафе, расположенного рядом с домом №47 в 4 микрорайоне Актау.

Иван Коваленко вчера, 12 сентября, в 17:00 вышел из школы №5 в 4 микрорайоне, дошел до дома №40 и пропал.


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Комментарии ( 6 )

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Kostyan (Посетители) Сегодня, 14:58
Странный мальчик. Заигрался-понятно. Есть телефон в конце концов. Домой идти побоялся, его что там убивают, а гулять сутки не побоялся.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 14:56
Ậбыρвалг,
Скромненько так прорекламировал)))
 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 14:47
Швейк,
Это да, с такими родителями всё печально, у них одна забота, трубы залить
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:18
Ậбыρвалг,
Вы думаете, что родители девочки-подружайки, которые живут не приходя в сознание, этим озаботятся? Особенно с утра, когда трубы горят crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Мимоза
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 14:04
Надо детям покупать часы / брелки с GPS, ставиться сим карта с интернетом и можно мониторить где ребёнок
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • PoZitron
  • tolk
  • Вован
  • Mona
  • Имярек
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:44
Главное все обошлось без ЧП.
 
 

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