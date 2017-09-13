Людмила Аристова: Всю ночь Иван провел у своей подружки

- Вчера вечером, мы приходили искать Ваню к этой девочке, но нам никто не открыл дверь. Оказывается, дети были дома, а родители девочки находились в нетрезвом состоянии. Утром девочка направилась в школу, а Ваня побоялся идти домой, так как знал что его за это отругают. Поэтому и пошел гулять. Сотрудницы кафе увидели сообщение о пропаже нашего Вани. И увидев его на улице возле кафе, позвонили сразу нам. Спасибо им огромное. С Иваном все в порядке, он здоров и невредим. Спасибо огромное всем неравнодушным жителям Актау за помощь в поисках Ивана, - говорит Людмила Аристова.
Напомним, что Ивана нашли сегодня утром невредимым возле кафе, расположенного рядом с домом №47 в 4 микрорайоне Актау.
Иван Коваленко вчера, 12 сентября, в 17:00 вышел из школы №5 в 4 микрорайоне, дошел до дома №40 и пропал.