Гулзаида Толеугалиева: В Мангистау 7% населения владеют тремя языками

- Из года в год растет желание населения изучать государственный язык. В этом году более 700 детей других национальностей перешли учиться в классы с казахским языком обучения. Казахскоязычные группы в детских садах посещают 735 дошколят других национальностей, - рассказала Гулзаида Толеугалиева.
Вчера, 14 сентября, Нурсултан Назарбаев рассказал, что к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите. Президент Казахстана отметил, что переход на латиницу должен быть постепенным, сообщает информационный портал Tengrinews.kz.
- Переход на латиницу всех беспокоит. Об этом много говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв - чисто казахские звуки. Вот их нужно изобразить, вот в этом вопрос. Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться, - подчеркнул Назарбаев.
Редакция Lada.kz попробовала перевести названия государственных учреждений и торговых центров на латинский алфавит, воспользовавшись конвертером, который разработали казахстанские ученые.
Привычные вывески «Шаштараз» (парикмахерская), «Дүкен» (магазин), «Дәріхана» (аптека), «Жиһаз» (мебель), «Аспаздық» (кулинария), «Шағын маркет» (мини-маркет), «Қонақ үйі» (гостиница) могут выглядеть так: