Tushshykwdwk, Aqtaw, Quryq: Название населенных пунктов Mangghystaw на латинице

Ербол Тлешов, директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова, рассказал, что в новом алфавите будет 25 букв и восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков.
По мнению специалиста, использование диграфов позволит сохранить специфические звуки. При создании нового казахского алфавита на латинской графике за основу был взят принцип «одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа». Власти планируют принять «единый латинский алфавит казахского языка» до конца текущего года. На латиницу до 2025 года власти планируют перевести документацию и названия улиц.
Алимхан Жунисбек, доктор филологических наук, профессор Института языкознания имени А. Байтурсынова, отметил, что реформу, связанную с переходом на латиницу, необходимо воспринимать как закономерный процесс для казахского языка.
- Данная реформа будет состоять из трех пунктов. Во-первых, необходимо определить состав, так сказать, специфических или исконно казахских звуков. Ведь не все знают, сколько таких звуков присутствует в казахском языке. А из чего состоят эти звуки? Это данность, обособляющая и выделяющая казахский язык от других языков, национальная харизма, так сказать. Во-вторых, нужно выбрать соответствующие знаки, позволяющие показать всю выразительность национальных, специфических звуков нашего языка. Ведь знак – это щит, оболочка звука. И в-третьих, необходимо составить правила шрифта для данного алфавита, который будет соединительной основой для звуков и слов в языке, - разъяснил профессор.
Учёные разработали конвертер для перевода казахских текстов с кириллицы на латиницу.
Например, название села Ақжігіт в письменном виде будет выглядеть как Aqzhigit, Құрық - Quryq.