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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 1613

Tushshykwdwk, Aqtaw, Quryq: Название населенных пунктов Mangghystaw на латинице

В Казахстане рассматривают вопрос перевода государственного языка на латинский алфавит. Ученые уже разработали конвертер для перевода казахских текстов на латиницу. Редакция Lada.kz попробовала воспользоваться приложением и перевести названия населенных пунктов Мангистау.

Название населенных пунктов на латинице
В мажилисе Парламента 11 сентября прошли общественные слушания о переводе государственного языка на латинский алфавит. Своим мнением на брифинге в Службе центральных коммуникация в Астане поделились казахстанские филологи.

Ербол Тлешов, директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова, рассказал, что в новом алфавите будет 25 букв и восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков.

По мнению специалиста, использование диграфов позволит сохранить специфические звуки. При создании нового казахского алфавита на латинской графике за основу был взят принцип «одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа». Власти планируют принять «единый латинский алфавит казахского языка» до конца текущего года. На латиницу до 2025 года власти планируют перевести документацию и названия улиц.

Алимхан Жунисбек, доктор филологических наук, профессор Института языкознания имени А. Байтурсынова, отметил, что реформу, связанную с переходом на латиницу, необходимо воспринимать как закономерный процесс для казахского языка.

- Данная реформа будет состоять из трех пунктов. Во-первых, необходимо определить состав, так сказать, специфических или исконно казахских звуков. Ведь не все знают, сколько таких звуков присутствует в казахском языке. А из чего состоят эти звуки? Это данность, обособляющая и выделяющая казахский язык от других языков, национальная харизма, так сказать. Во-вторых, нужно выбрать соответствующие знаки, позволяющие показать всю выразительность национальных, специфических звуков нашего языка. Ведь знак – это щит, оболочка звука. И в-третьих, необходимо составить правила шрифта для данного алфавита, который будет соединительной основой для звуков и слов в языке, - разъяснил профессор.

Учёные разработали конвертер для перевода казахских текстов с кириллицы на латиницу.

Например, название села Ақжігіт в письменном виде будет выглядеть как Aqzhigit, Құрық - Quryq.

Tushshykwdwk, Aqtaw, Quryq: Название населенных пунктов Mangghystaw на латинице


 

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Комментарии ( 22 )

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  • Маривана
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 19:42
Цитата: saktau
Очень даже симпатично смотрится

*********.
Цитата: Имярек
Слава Мао Дзэдун

Воистину воскрес. lol
Цитата: Sazan
Может всетаки старая добрая кириллица?

Сказали в морг,значит в морг. podmig
Цитата: Erlan84
а как теперь нашим родителям быть?
Им многим уже всЁравно они в основном уже все там. prey
Гы....................

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
-3
  • nadiuna
  • _Китаец_
  • Маривана
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  • Пантера
 saktau (Посетители) Сегодня, 19:31
Очень даже симпатично смотрится. По существу латиница это детище орхоно-енисейских рунических знаков. Так что можно сказать казахский язык возращается на свое историческое лоно. Браво.
 
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  • Leon779
  • Юрий Спассков
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 Кызыл Ту (Посетители) Сегодня, 19:09
Теперь жизнь попрет
 
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  • _Китаец_
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:55
Это все мода... Подождите придет мода на китайский язык... Вот тогда запаем..... Слава Мао Дзэдун

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Yanis
 manek (Посетители) Сегодня, 18:54
Почему вместо "U" поставили "W", казит.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 18:47
Не хочу жутей нагонять, но может нас опять хотят отвлечь от курса бакса?
Если помните, когда хотели страну переименовать в Казак ели, бац и на следующий день стали жить на половину беднее и про Казак ели забыли.
Может и щас тоже самое происходит. Может завтра "зеленый" и правда до 450 взлетит, а про латиницу забудут
 
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  • ann5366
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:38
О-бай, Вмирзак - это теперь полюс вечного холода? suicide

ЗЫ.
Пока ещё не поздно
Нам сделать остановку, а?
Кондуктор, нажми на тормоза-а-а (с) boyan bazar
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:21
а как теперь нашим родителям быть? обратно в первый класс?
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 18:07
Переход на латиницу это предисловие к уничтожению казахского языка ,в латинице отсутствует ряд букв ,а без их произношения красота и смысл казахского языка будет приравнены к англо-сакскому произношению!!! Теряем внутренную смысл и духовность языка
Теряется смысл книг например Абай жолы Эпосы и т.д.
 
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 18:05
Ну че, я всех поздравляю! lol
И ктото здесь еще просил скорее перейти на латиницу lol
Может всетаки старая добрая кириллица? bravo
 
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