В Мангистау военные учения «Каратау-2017» перешли в активную фазу

- Мы впервые принимаем участие в подобных учениях, и надеемся, что такая практика получит свое продолжение, - поделился своими впечатлениями Александр Авдиенко, курсант третьего курса военного института сухопутных войск.
Во время учений, как считает Ринат Калиев, командир военной части №99116, военнослужащие получают опыт и необходимые навыки.
- Такое мероприятие для них новшество, но, несмотря на это, они уже сейчас показывают хорошие результаты, - сказал Ринат Калиев.
Напомним, учения «Каратау-2017» стартовали 12 сентября.