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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 07:02

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В Мангистауской области 3,1% населения проживает за чертой бедности

Доходы ниже уровня прожиточного минимума в регионе имеют более 20 000 человек. Данные за II квартал 2017 года привел Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области, по данным департамента статистики, проживает 651 800 человек. Доходы ниже уровня прожиточного минимума имеет 3,1% населения. В аналогичном периоде 2016 года за чертой бедности проживали 2,7% населения области - это около 17 000 человек.

Наибольший уровень бедности, по данным Комитета статистики, зарегистрирован в Южно-Казахстанской (4,9%), Жамбылской (3,9%) и Акмолинской области (3,2%). Мангистауская и Северо-Казахстанская область делят четвертую позицию.

Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане и Алматы. Здесь доходы ниже уровня прожиточного минимума имеют 0,8% населения.

В Мангистауской области 3,1% населения проживает за чертой бедности


Прожиточный минимум в Мангистауской области в августе 2017 года составил 31 531 тенге. Уровень безработицы во II квартале, по данным департамента статистики Мангистауской области, составил 4,9%. Средняя заработная плата - 253 929 тенге.


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Комментарии ( 1 )

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Восставший (Посетители) Сегодня, 07:57
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