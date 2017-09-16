В Мангистауской области 3,1% населения проживает за чертой бедности

Наибольший уровень бедности, по данным Комитета статистики, зарегистрирован в Южно-Казахстанской (4,9%), Жамбылской (3,9%) и Акмолинской области (3,2%). Мангистауская и Северо-Казахстанская область делят четвертую позицию.
Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане и Алматы. Здесь доходы ниже уровня прожиточного минимума имеют 0,8% населения.
Прожиточный минимум в Мангистауской области в августе 2017 года составил 31 531 тенге. Уровень безработицы во II квартале, по данным департамента статистики Мангистауской области, составил 4,9%. Средняя заработная плата - 253 929 тенге.