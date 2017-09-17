Житель Актау продавал поддельную алкогольную продукцию

Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок

1. Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.

По материалам дела, подсудимый незаконно приобрёл 5000 единиц алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками для их дальнейшего сбыта от имени ТОО.- Обвиняемый сбыл алкогольную продукцию, водку разных марок в количестве 54 бутылки на общую сумму 20 256 тенге. Приговором Актауского городского суда Т. признан виновным по части 2 статьи 233 УК РК и освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением ущерба. Производство по уголовному делу прекращено, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Алкогольная продукция разных марок общим количеством 4246 единиц уничтожена, а деньги в сумме 20 256 тенге обращены в доход государства, добавили в пресс-службе Актауского городского суда.Приговор суда вступил в законную силу.Статья 233 УК РК: