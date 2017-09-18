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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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В Актау подвели итоги международной парусной регаты «Маринс»

Последняя гонка международной парусной регаты «Маринс» прошла в субботу, 16 сентября. Своими впечатлениями о соревнованиях поделился Анатолий Кулик, президент международной ассоциации «Маринс».

Фото Гочи Поцхверия
Парусные суда, принимавшие участие в гонках, разделены на четыре класса.

В классе судов до 10 квадратных метров первыми вышла команда из города Черкассы на судне «L&K Solo», второе место - Черкассы на катамаране «L&K». На третьем месте оказалась команда из города Камышлов на катамаране «Йолка».

В классе судов до 13 квадратных метров первое место забрала команда из Смоленска на катамаране «Трезвый». На втором месте оказалась команда из Харькова на катамаране «Синдбад», «бронзу» завоевала команда из Харькова на судне «Метелик».

В классе судов до 16 квадратных метров «золото» завоевала команда из Донецка на парусном судне «Одиссей». Второе место забрала команда из Алматы на катамаране «Тигра». На третьем месте оказалась команда из Томска на катамаране «Забияка».

В классе судов до 18 квадратных метров первенство получила команда из Омска на судне «Корсар». Второе место завоевала команда из Одессы на судне «Спокойный». Третье место досталось команде из Новокузнецка на катамаране «Катран».

- Впечатления от соревнований все получили только положительные. Все, кто сюда приехал для участия, если не герои, то молодцы, точно. Расстояние, так сказать, немаленькое. На Каспии я впервые, и единственное чем отличается ваш водоём, так это количеством соли. Очень уж много. Огромную благодарность хотелось бы выразить вашим властям, потому что многое зависело от их поддержки. Были, конечно, и курьёзные ситуации. Так, в гонке от «Тёплого пляжа» до мыса Песчаный, ещё не дойдя до старта, у двоих участников сорвало мачты. Потом во время гонки ещё у двоих участников случились аналогичные курьёзы из-за сильного ветра. В целом, всё прошло замечательно, все довольны, - сказал Анатолий Кулик.

Обладатели призовых мест получили кубки и грамоты.



Фото Гочи Поцхверия

Напомним, международная парусная регата «Маринс» стартовала в Актау 9 сентября.


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Регата "Маринс"


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