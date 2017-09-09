«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 09 Сентября
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.29 KZT
  • €1 = 403.12 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:47

Просмотров: 299

В Актау стартовала международная парусная регата «Маринс»

Официальное открытие регаты состоялось 9 сентября. Она проходит в Актау впервые. В мероприятии принимают участие 60 команд из Казахстана, России, Украины и Израиля.

Фото автора
Перед официальным открытием турнира состоялась выставка катамаранов, принимающих участие в регате. Жители Актау смогли посмотреть на безмоторные лодки.

- Удивительно, конечно, что столько народу из разных городов приехали к нам специально для участия. Все катамараны выглядят эффектно, видно, что участники долго готовились, - делится своими впечатлениями Жанна, жительница Актау.

В Актау стартовала международная парусная регата «Маринс»


Открытие турнира состоялось в 15:00 на пляже «Нур плаза», после чего спортсмены приняли участие в коротких гонках на побережье в черте города. Обладателей призовых мест ждали денежные призы. Первое место – 60 000 тенге, второе место – 40 000 тенге, третье – 20 000 тенге.

- Это самая крупная регата, которая когда-либо проходила на Каспийском море. Одновременно в пределе видимости никогда не было столько парусов. Сегодня здесь более 40 катамаранов. Впечатления от города хорошие, единственное, что испортило настроение всем приезжим ребятам, это ваши «гаишники». Останавливали каждого. Инициатива проведения регаты именно здесь принадлежит мне. Я подумал, раз ребятам из России нельзя в Украину и, наоборот, значит, нужно выбрать нейтральную территорию. И вот мы здесь. Конечно, ваш акимат тоже оказал сильную поддержку, - рассказал Анатолий Кулик, президент международной ассоциации «Маринс».

По итогам заплывов на короткие дистанции, первое место заняла команда из Смоленска на катамаране «Трезвый». Вторыми пришла команда из Донецка на катамаране «Одиссей», третьими – команда из Новосибирска на катамаране «Касатка».

- Уже давно занимаюсь данным видом спорта вместе с женой. Вот и сегодня мы тут. Как узнали, не раздумывая решили ехать и участвовать. Каспийское море, конечно, сильно отличается от всех водоемов, на которых раньше приходилось быть. Ветер у вас тут более резкий, - отметил Виктор, спортсмен из Томска.





Видео и фото автора

Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.


Поделись с другими:

Международная парусная регата "Маринс"


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
шевченко (Посетители) Сегодня, 21:53
единственное, что испортило настроение всем приезжим ребятам, это ваши «гаишники». 

Вот об стоит подумать властям. Уже и палок их лишили, так нет, всё равно умудряются. Эти ... всем настроение портят

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куратор (Посетители) Сегодня, 21:49
единственное, что испортило настроение всем приезжим ребятам, это ваши «гаишники»

Дали хоть пацанам "на покушать"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 21:45
Первое место – 60 000 тенге, второе место – 40 000 тенге, третье – 20 000 тенге.

Каждому? fingal
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • mr12
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:25
Ну, хвала Всевышнему, хоть не назвали регату "Каспий party". И к стати - сколько там Марин принимают участие в гонке? crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика