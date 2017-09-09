В Актау стартовала международная парусная регата «Маринс»

- Удивительно, конечно, что столько народу из разных городов приехали к нам специально для участия. Все катамараны выглядят эффектно, видно, что участники долго готовились, - делится своими впечатлениями Жанна, жительница Актау.
Открытие турнира состоялось в 15:00 на пляже «Нур плаза», после чего спортсмены приняли участие в коротких гонках на побережье в черте города. Обладателей призовых мест ждали денежные призы. Первое место – 60 000 тенге, второе место – 40 000 тенге, третье – 20 000 тенге.
- Это самая крупная регата, которая когда-либо проходила на Каспийском море. Одновременно в пределе видимости никогда не было столько парусов. Сегодня здесь более 40 катамаранов. Впечатления от города хорошие, единственное, что испортило настроение всем приезжим ребятам, это ваши «гаишники». Останавливали каждого. Инициатива проведения регаты именно здесь принадлежит мне. Я подумал, раз ребятам из России нельзя в Украину и, наоборот, значит, нужно выбрать нейтральную территорию. И вот мы здесь. Конечно, ваш акимат тоже оказал сильную поддержку, - рассказал Анатолий Кулик, президент международной ассоциации «Маринс».
По итогам заплывов на короткие дистанции, первое место заняла команда из Смоленска на катамаране «Трезвый». Вторыми пришла команда из Донецка на катамаране «Одиссей», третьими – команда из Новосибирска на катамаране «Касатка».
- Уже давно занимаюсь данным видом спорта вместе с женой. Вот и сегодня мы тут. Как узнали, не раздумывая решили ехать и участвовать. Каспийское море, конечно, сильно отличается от всех водоемов, на которых раньше приходилось быть. Ветер у вас тут более резкий, - отметил Виктор, спортсмен из Томска.
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Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.