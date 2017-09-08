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ЛАДА.kz » Спорт

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 06:37

Просмотров: 403

Международная парусная регата стартует в Актау 9 сентября

В мероприятии примут участие 60 команд из разных стран. В рамках регаты пройдет выставка катамаранов.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Организаторами чемпионата выступают международная ассоциация рулевых многокорпусных разборных и надувных парусных судов (МАРИНС), управление туризма Мангистауской области, управление физической культуры и спорта области, яхт-клуб «Бриз».

Чемпионат, как рассказали организаторы, пройдет в Актау впервые. Заявки на участие подали 60 команд из Казахстана, России, Украины и Израиля.

- Это будет, пожалуй, самая крупная парусная регата Каспия за всю его историю, - считает Кирилл Осин, директор НПО «Эко Мангистау».

Стартует чемпионат 9 сентября в 17:00 от пляжа «Нур Плаза». Участники будут соревноваться в коротких гонках на побережье в черте города.

Как ранее сообщили в управлении туризма Мангистауской области, запланированы короткие гонки на три-пять километров по «треугольной» дистанции.

Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.

В первый день регаты, 9 сентября, желающие могут посетить выставку катамаранов, которая пройдет на пляже «Нур Плаза» в 10:00.

- Жители и гости Актау смогут ознакомиться с конструкциями этих удивительных лодок, которые можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить на балконе, и которые в большинстве своем построены руками их владельцев, - отметили организаторы.

Международная парусная регата стартует в Актау 9 сентября

Маршрут гонок


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Комментарии ( 2 )

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Kirill Ossin (Посетители) Сегодня, 10:16
Бендэр,
Вход бесплатный!
10.00 - 13.00 - Работа Международного семинара по обсуждению проблем и перспектив развития морского туризма - Пляж "Нур Плаза"
10.00 - 15.00 - выставка безмоторных судов, участников соревнований - 1 мкр, Пляж Нур-Плаза, вход свободный.
15.00 - Официальное открытие 4 го Международного Чемпионата Парусной Регаты "МАРИНС" (участники - Казахстан, Россия, Украина, Израиль)
17.00-18.30 - Короткие гонки на приз Управления Туризма и НПУ "Эко Мангистау", Парад судов для горожан (вдоль набережной г.Актау - 1,4,7,14,15 мкр.)
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 10:10
В первый день регаты, 9 сентября, желающие могут посетить выставку катамаранов, которая пройдет на пляже «Нур Плаза» в 10:00.
Вход платный!.. popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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