Международная парусная регата стартует в Актау 9 сентября

Чемпионат, как рассказали организаторы, пройдет в Актау впервые. Заявки на участие подали 60 команд из Казахстана, России, Украины и Израиля.
- Это будет, пожалуй, самая крупная парусная регата Каспия за всю его историю, - считает Кирилл Осин, директор НПО «Эко Мангистау».
Стартует чемпионат 9 сентября в 17:00 от пляжа «Нур Плаза». Участники будут соревноваться в коротких гонках на побережье в черте города.
Как ранее сообщили в управлении туризма Мангистауской области, запланированы короткие гонки на три-пять километров по «треугольной» дистанции.
Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.
В первый день регаты, 9 сентября, желающие могут посетить выставку катамаранов, которая пройдет на пляже «Нур Плаза» в 10:00.
- Жители и гости Актау смогут ознакомиться с конструкциями этих удивительных лодок, которые можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить на балконе, и которые в большинстве своем построены руками их владельцев, - отметили организаторы.