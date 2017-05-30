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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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В сентябре в Актау планируют провести IV международный чемпионат по гонкам на парусных судах

Предварительные заявки на участие в чемпионате по гонкам на надувных парусных судах подали 63 экипажа, 14 из которых – казахстанские. Заявлены спортсмены из Германии, Израиля, Узбекистана, России, Беларуси, Украины. Об этом рассказала Гульжан Байжаунова, руководитель управления туризма Мангистауской области.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
На море, по словам Гульжан Байжауновой, чемпионат пройдет впервые. Соревнования планировали провести в Капчагае, но организаторы признали Актау оптимальным вариантом для чемпионата.
В сентябре в Актау планируют провести IV международный чемпионат по гонкам на парусных судах


В сентябре в Актау планируют провести IV международный чемпионат по гонкам на парусных судах

Гульжан Байжаунова. Фото автора


- Стоимость авиабилетов и расстояние перелета из Киева, Москвы, Новосибирска до Актау практически одинаковы, а основная часть гонщиков представлена именно из этих городов. Состязания раньше проводили на озерах, на море чемпионат состоится впервые, - говорит Гульжан Байжаунова.

Соревнования планируют провести с 9 по 16 сентября. В первый день запланированы короткие гонки на три-пять километров по «треугольной» дистанции.

Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.

Организаторами чемпионата выступают международная ассоциация рулевых многокорпусных разборных и надувных парусных судов (МАРИНС), управление туризма Мангистауской области, управление физической культуры и спорта области, яхт-клуб «Бриз».

Чемпионат пройдет под лозунгом «Каспий – море дружбы». Символ чемпионата – тюлень.

- Прием заявок на участие в чемпионате продолжается. Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно на сайте aktau2017.com

Первый чемпионат по гонкам на разборных и надувных парусных судах провели в Чебоксарах в 2012 году. В 2013 – на Ладожском озере, в 2014 – на Балхаше.


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