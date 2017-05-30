В сентябре в Актау планируют провести IV международный чемпионат по гонкам на парусных судах

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
На море, по словам Гульжан Байжауновой, чемпионат пройдет впервые. Соревнования планировали провести в Капчагае, но организаторы признали Актау оптимальным вариантом для чемпионата.
- Стоимость авиабилетов и расстояние перелета из Киева, Москвы, Новосибирска до Актау практически одинаковы, а основная часть гонщиков представлена именно из этих городов. Состязания раньше проводили на озерах, на море чемпионат состоится впервые, - говорит Гульжан Байжаунова.
Соревнования планируют провести с 9 по 16 сентября. В первый день запланированы короткие гонки на три-пять километров по «треугольной» дистанции.
Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.
Организаторами чемпионата выступают международная ассоциация рулевых многокорпусных разборных и надувных парусных судов (МАРИНС), управление туризма Мангистауской области, управление физической культуры и спорта области, яхт-клуб «Бриз».
Чемпионат пройдет под лозунгом «Каспий – море дружбы». Символ чемпионата – тюлень.
- Прием заявок на участие в чемпионате продолжается. Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно на сайте aktau2017.com
Первый чемпионат по гонкам на разборных и надувных парусных судах провели в Чебоксарах в 2012 году. В 2013 – на Ладожском озере, в 2014 – на Балхаше.
Гульжан Байжаунова. Фото автора
- Стоимость авиабилетов и расстояние перелета из Киева, Москвы, Новосибирска до Актау практически одинаковы, а основная часть гонщиков представлена именно из этих городов. Состязания раньше проводили на озерах, на море чемпионат состоится впервые, - говорит Гульжан Байжаунова.
Соревнования планируют провести с 9 по 16 сентября. В первый день запланированы короткие гонки на три-пять километров по «треугольной» дистанции.
Во второй день участников ожидают гонки на 12-15 километров по «треугольной» дистанции. В третий день состязаний стартует первый этап 50-километровой гонки по маршруту яхт-клуб «Бриз» Актау - Майкин Курган. В четвертый день соревнований участников ждет гонка на 100 километров по маршруту Майкин Курган - Мыс Песчаный. В пятый день организаторы запланировали гонку по побережью до поселка Курык и обратно. В шестой день соревнований планируют провести 50-километровую гонку по маршруту Мыс Песчаный - Актау. В седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.
Организаторами чемпионата выступают международная ассоциация рулевых многокорпусных разборных и надувных парусных судов (МАРИНС), управление туризма Мангистауской области, управление физической культуры и спорта области, яхт-клуб «Бриз».
Чемпионат пройдет под лозунгом «Каспий – море дружбы». Символ чемпионата – тюлень.
- Прием заявок на участие в чемпионате продолжается. Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно на сайте aktau2017.com
Первый чемпионат по гонкам на разборных и надувных парусных судах провели в Чебоксарах в 2012 году. В 2013 – на Ладожском озере, в 2014 – на Балхаше.