Развивать медицинский туризм в Мангистауской области планируют в 2018 году

- Развитие медицинского туризма возможно благодаря современной материально-технической базе кардиоцентра Мангистауской областной больницы и частной клиники «Софи Мед Групп». Определены конкретные мероприятия, которые должно провести управление здравоохранения. В 2018 году планируем активно привлекать пациентов из западных областей нашей республики и соседнего Узбекистана, - сообщил Уркен Бисакаев.
По словам руководителя управления туризма, число въезжающих в Мангистаускую область казахстанцев и граждан других государств растет.
- В первом полугодии текущего года зарегистрировано 87 174 человек, что на 8% больше, чем въехало в наш регион в первом полугодии в 2016 году. ТОО «Турист» в первом полугодии 2017 года по турпутевкам привлекло в область 1010 туристов. В 2016 году обслужено 2016 туристов, - отметил Уркен Бисакаев.
Для привлечения жителей других регионов в Актау планируют проводить концерты и фестивали.
- Мы планируем ориентироваться на летний сезон, чтобы студенты, которые находятся на каникулах, могли приезжать к нам на концерты, - рассказал Уркен Бисакаев.
Напомним, управлением туризма разработан проект на 2018 год, в который вошли 40 конкретных мероприятий по развитию туризма в регионе.