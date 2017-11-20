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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 680

Развивать медицинский туризм в Мангистауской области планируют в 2018 году

О планах по развитию этого направления рассказал Уркен Бисакаев, руководитель управления туризма Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Поручение о развитии медицинского туризма, как рассказал Уркен Бисакаев, дал аким Мангистауской области.

- Развитие медицинского туризма возможно благодаря современной материально-технической базе кардиоцентра Мангистауской областной больницы и частной клиники «Софи Мед Групп». Определены конкретные мероприятия, которые должно провести управление здравоохранения. В 2018 году планируем активно привлекать пациентов из западных областей нашей республики и соседнего Узбекистана, - сообщил Уркен Бисакаев.

По словам руководителя управления туризма, число въезжающих в Мангистаускую область казахстанцев и граждан других государств растет.

- В первом полугодии текущего года зарегистрировано 87 174 человек, что на 8% больше, чем въехало в наш регион в первом полугодии в 2016 году. ТОО «Турист» в первом полугодии 2017 года по турпутевкам привлекло в область 1010 туристов. В 2016 году обслужено 2016 туристов, - отметил Уркен Бисакаев.

Для привлечения жителей других регионов в Актау планируют проводить концерты и фестивали.

- Мы планируем ориентироваться на летний сезон, чтобы студенты, которые находятся на каникулах, могли приезжать к нам на концерты, - рассказал Уркен Бисакаев.

Напомним, управлением туризма разработан проект на 2018 год, в который вошли 40 конкретных мероприятий по развитию туризма в регионе.


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Комментарии ( 12 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 19:25
Кому-то бред, а кому-то и миллиарды освоенные.
 
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  • botden
  • Куратор
 Тихо (Посетители) Сегодня, 18:57
По словам руководителя управления туризма, число въезжающих в Мангистаускую область казахстанцев и граждан других государств растет.
Кто бы сомневался. Эти самые въезжающие и режут по ночам людей в подъездах и отсталых барах.
Цитата: mr12
В Узбекистане уровень здравоохранения в разы выше и доступней нашего, если кто еще не в курсе.

Пусть наши апендикс нормально вырежут без летального исхода,пациенты не просыпаются порой или через перитонит проходят.

Я всегда знаю,что хочу.
 
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 arman.2016 (Посетители) Сегодня, 18:42
Мутняк теперь через Софи Мед групп.

Гос бабло через Софи Мед групп.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 18:05
2000 туристов за год,успех однако boyan dance
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:54
Очередное мракобесие "медицинский туризм" ха ха ха...например в Ташкенте протезирование и лечение в РАЗЫ дешевле и качественно. Только туда и ездим зубы лечить. А городскую больницу да и весь комплекс медицинский, что между 11и 26мрк-ми Стараюсь обходить за километр

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 mr12 (Посетители) Сегодня, 16:51
Чо за дичь?
Чтобы с узбеки поехали на лечение в Мангистаускую областную больницу или «Софи Мед Групп»?
В Узбекистане уровень здравоохранения в разы выше и доступней нашего, если кто еще не в курсе.

Что касается приехавших-уехавших, когда же вы уже поймете и сопоставите количество с качеством. Рекомендую к просмотру м/фильм как поп шапки заказывал.
Может задумаетесть.

А так тема ниче, прикольная applause
 
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  • Lurker
  • ффф
  • Animonta
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:18
Для привлечения жителей других регионов в Актау планируют проводить концерты и фестивали.


Единственный фестиваль, на который приезжали люди (сам знал таких и удивлялся этому) - Aktau Open Fest был.
На какой-то там форум прикаспийских государств никто не поедет по своему желанию.

- Мы планируем ориентироваться на летний сезон, чтобы студенты, которые находятся на каникулах, могли приезжать к нам на концерты, - рассказал Уркен Бисакаев.


На конкурс акынов и коллективы из местных ДК? Молодежи это интересно очень наверное, да?
Позовите любого репера наркомана известного - аншлаг будет.

Напомним, управлением туризма разработан проект на 2018 год, в который вошли 40 конкретных мероприятий по развитию туризма в регионе.


Разбитая дорога, мимо воняющих очистных, которые камышами заросли - тоже план привлечение туристов ?


По факту вывод таков: из населения КЗ, все хотя бы раз, но хотят провести отпуск тут.
Те, у кого есть деньги, второй раз поедут в Турцию, Тайланд и т.д., те у кого скромный бюджет, возможно вернутся повторно.


- Развитие медицинского туризма возможно благодаря современной материально-технической базе кардиоцентра Мангистауской областной больницы и частной клиники «Софи Мед Групп».


Клиника может и хорошая, но это тоже самое, что в трущобах 5-звездночный отель построить - как миниму странно. Это все про общий фон медицины, условий и квалификации врачей.
 
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 16:02
лохов ищут из соседних государст.
 
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 кеша (Посетители) Сегодня, 15:46
Нашли куда деньги деть народные!!! Покажите хоть одного врача в Актау хорошего!!! Одни коновалы не образованные с купленными дипломами!!! Решили открыть в Актау забойню!!!

Вон одна только инфикцеонка что стоит каждого третьего выносят в перед ногами от туда!!! Бред это бред и еще раз бред!!!!! Шутки блин!!!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:41
это не просто бред, это бред всех бредней!
особенно после выпуска об инфекционной больничке. онкоцентр достройте! санавиация где?
где квалифицированные специалисты?

 
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