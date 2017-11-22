В Актау в отношении подозреваемых по делу Куаныша Рзаева возобновили следствие

- По результатам расследования следственным управлением ДВД Мангистау 20 сентября в отношении заемщика (по факту ложного доноса), судмедэкперта (по факту дачи ложного заключения) и следователя (по факту фальсификации доказательств по уголовному делу) уголовное преследование прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, и 25 сентября уголовное дело прекращено по тому же основанию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Во вторник, 21 ноября, это процессуальное решение отменено прокуратурой Мангистауской области. Дальнейшее расследование поручено управлению собственной безопасности ДВД Мангистауской области
По информации прокуратуры, заемщик неоднократно обращался в различные инстанции с требованием отменить судебные акты, оправдывающие Куаныша Рзаева.
- Необходимо отметить, что в случае несогласия с процессуальными решениями и действиями (бездействием) органов следствия и прокуратуры Рзаев имеет право обжаловать их в судебном порядке согласно статьи 106 УПК РК (Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования), - пояснили в прокуратуре.
Напомним, Куаныш Рзаев, отсидев два года в колонии по сфабрикованным, по его словам, уликам, пытается добиться наказания для следователя, который вел дело, и его соучастников. Мужчина готов поджечь себя, если виновных не привлекут к ответственности по закону.