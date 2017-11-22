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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 548

В Актау в отношении подозреваемых по делу Куаныша Рзаева возобновили следствие

В прокуратуре Мангистауской области рассказали, что дело против следователя, судмедэксперта и заемщика, который, по словам Куаныша Рзаева, его оговорил, возобновлено 21 ноября. Ранее Куаныш Рзаев пригрозил сжечь себя у здания прокуратуры из-за бездействия государственных органов.

Куаныш Рзаев. Фото автора
В пресс-службе прокуратуры Мангистауской области пояснили, что 20 июня текущего года следственным управлением ДВД области по заявлению Куаныша Рзаева начато досудебное расследование по части 1 статьи 369 части УК РК (Служебный подлог).

- По результатам расследования следственным управлением ДВД Мангистау 20 сентября в отношении заемщика (по факту ложного доноса), судмедэкперта (по факту дачи ложного заключения) и следователя (по факту фальсификации доказательств по уголовному делу) уголовное преследование прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, и 25 сентября уголовное дело прекращено по тому же основанию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Во вторник, 21 ноября, это процессуальное решение отменено прокуратурой Мангистауской области. Дальнейшее расследование поручено управлению собственной безопасности ДВД Мангистауской области

По информации прокуратуры, заемщик неоднократно обращался в различные инстанции с требованием отменить судебные акты, оправдывающие Куаныша Рзаева.

- Необходимо отметить, что в случае несогласия с процессуальными решениями и действиями (бездействием) органов следствия и прокуратуры Рзаев имеет право обжаловать их в судебном порядке согласно статьи 106 УПК РК (Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования), - пояснили в прокуратуре.

Напомним, Куаныш Рзаев, отсидев два года в колонии по сфабрикованным, по его словам, уликам, пытается добиться наказания для следователя, который вел дело, и его соучастников. Мужчина готов поджечь себя, если виновных не привлекут к ответственности по закону.


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Комментарии ( 5 )

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  • nadiuna
 Tima1104 (Посетители) Сегодня, 14:07
В суде обвинитель это прокурор, вы что думаете прокурор дело не изучает прежде чем в суд направлять? Потом судья вынес приговор. И я думаю, что эти все факты были рассмотрены в суде.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:54
Как открыли так и закроют. В предыдущем статье, было написано что он ходил во все инстании уже как несколько лет. Краснов, вы думаете что прокуратура сдвинулась с места из-за статьи Лады? Мда ...
 
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  • mr12
  • elek
  • Ну Ну
 Куратор (Посетители) Сегодня, 13:07
Дело должны вести люди из другого региона. Здесь все повязаны.
 
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 Жак Фреско (Посетители) Сегодня, 13:04
Надеюсь результаты будут справедливыми!!
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:57
Если б на Ладе не написали, все так бы и осталось без движения. Приятно осознавать, что еще хоть как-то можно воздействовать путем публикации в СМИ на так называемых "слуг народа".
 
 

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