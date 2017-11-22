СМИ рассказали об участниках снятого в актауской сауне видеоролика

- Эрика вызвали в Актау в КНБ, где упрекали в том, что он пользуется поддельным удостоверением, — сказал Абиев.
Токберген Абиев, по его словам, руководит ТОО, которое имеет право открывать департаменты.
- А у меня, среди прочих, есть департамент по борьбе с коррупцией. И я имею право выдавать работникам удостоверения, подтверждающие этот факт, — заявил он.
Как рассказывает Абиев, работники его департамента живут в разных уголках страны и работают на общественных началах. А сам он, как утверждает, «бессеребренник», и ест то, что ему приносят друзья, и одевается в то, что дарят люди.
Напомним, в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что участники видеозаписи, называющие себя «борцами с коррупцией», не являются сотрудниками ведомства.
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Немного о Токбергене Абиеве:
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