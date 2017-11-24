«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 24 Ноября
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330 KZT
  • €1 = 390.72 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 1587

Что ждут жители Актау от нового акима?

Галымжана Ниязова назначили на должность акима Актау вчера, 23 ноября. Lada.kz предлагает подборку комментариев пользователей сайта и социальных сетей об ожиданиях горожан.

Галымжан Ниязов. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Ratatui: 
Мы ничего не ждем, а вы?

dess: 
Что ждать, что ждать. Тут как и всегда, новые бордюры, новый асфальт, асфальт в микрорайоне, распил ..., обещаний по ЖКХ, опять обещаний по благоустройству, а в итоге три ветки в парке посадят. Убрать базар на набережной. Я вроде ничего не забыл??? Нам для городов нужен такой хозяйственный как Собянин в Москве.


Quwanysh Atshybaiuly: 
Хочу, чтоб новый аким был порядочным, добрым, оптимистом, чтоб хорошо работал и не пил, не курил. Чтоб спортивным был и вегетарианцем был. Чтобы много не болтал, а много работал и зарабатывал свою зарплату честным трудом. Чтобы четверо детей были горды работой отца и все.


manwyk: 
Я жду от него тень в городе летом в местах отдыха горожан. Тренажеры спортивные во дворах. Хотя бы по одной площадке на каждый микрорайон. Хотелось бы открытый бассейн для горожан с теплой водой с недорогими билетами.


Cas177cas:
Набережная, вернее торговля на ней и в парке Ак Бота, общественный транспорт, состояние остановок, организация концертов и других культмассовых мероприятий с привлечением иностранных звезд, бесплатный городской пляж в черте города и за городом, окончание строительства онкоцентра, полив зеленых насаждений... и это только маленькая толика пожеланий...


bake: 
Общественный транспорт, дороги, застройки внутри микрорайонов, спортсекции/площадки, детские сады, авторынок, хозяин набережной. Это то, что за 5 минут всплыло, где вы можете себе сделать имя.


Эрнест Цымбалов:
Желательно конечно же, чтобы освещения побольше в микрорайонах и на футбольных, баскетбольных площадках, построить пару- тройку игровых площадок (опять же побольше баскетбольных площадок, ждать открытия площадки на набережной очень долго или открыть залы, где есть кольца и можно играть в баскетбол). Развивайте спорт, осветляйте город, больше людей заинтересуется!

тишка: 
Хочу, чтобы всю прибрежную зону очистили от «забегаловок». Чтобы была по побережью дорожка от 15 до 1 микрорайона, хорошо освещенная, чтобы дети и старые люди были в почете и помогали им не люди, собирая деньги на лечение, а высокопоставленные чиновники, от которых они зависят, чтобы вмешался в дела ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд», которые очень настойчиво хотят перенести электросчетчики в подъезды, действия данного ТОО признали незаконными в Антимонопольном комитете.


nusha_ann_rossia:
Хотелось бы парки... зелени... для детей развлечения... а будут как всегда одни стройки... домов или бизнес центр☹

marina1961beloz:
Если бы меня спросили, чего я жду от нового акима, я бы сказала ничего хорошего. Судя по его послужному списку.

olenkasypachyova:
Пусть создаст сайт обращений и принимает обращения граждан. И работает для народа!

goga_goscha:
От перемены мест слагаемых сумма никак не поменяется... Удачного ему пополнения своего семейного бюджета.

Галымжан Ниязов стал восьмым акимом Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ёж (Посетители) Сегодня, 14:06
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:42
Прочел ожидания все пишут хочу хочу. Ребята это аким. А не дед мороз. Или на людей новогодний настрой так влияет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 mr12 (Посетители) Сегодня, 13:36
Хочу, хочу, хочу...
Еще блин, переоденьтесь мальчики в зайчиков, а девочки в снежинок.
Хотецца веселей будет.
Из за таких вот в Актау и нет цирка.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • botden
  • _Китаец_
  • mika2030
  • Куратор
  • Ёж
 babushka (Посетители) Сегодня, 13:14
с таким послужным списком, ждем дальнейшего засыхания и разрушения города
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Oga_ST
  • Mestnyi
  • botden
  • _Китаец_
  • Куратор
 Patriot80 (Посетители) Сегодня, 12:57
Он ждёт госзакупок и это точно. Все что умел делать до этого draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Mestnyi
  • babushka
  • Oga_ST
  • botden
  • _Китаец_
  • mr12
 Куратор (Посетители) Сегодня, 12:53
Я больше верю в деда Мороза, чем в нынешних акимчиков. Человек пришел заработать на освоении, а вы, холопы, ему тут о своих ожиданиях талдычите. Продолжайте свою борьбу за выживание и не мешайте людям жить, дорогие актаусцы. skuchno
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Kostyan
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 12:51
В первую очередь , хочу пожелать здоровья, успехов в работе! Пусть будет не бюрократ, порядочный, хозяйственник в своём городе, выходит на диалог с жителями и решает честно насущные проблемы города!!! Проблем очень много, это озеленение города, довести до ума пляжную зону город и привести в порядок побережье, убрать все питейные заведения, построить пирсы, спортивные площадки, завести песок , поставить грибки, раздевалки , короче облагородить , как это положено по всем стандартам! Убрать в городе все временные точки торговли. На одной "Волне" невозможно пройти, понаставили ларьков, купав, хотя в микрорайоне находятся несколько супермаркетов с теми же товарами, базар "Волна", мясная лавка, овощная
лавка казфрукт! Кому это выгодно? Кто с этих продавцов берёт аренду и куда она уходит, каким дельцам в карман?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Куратор
  • babushka
  • _Китаец_
  • mr12
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 12:35
Ждем еще посреднических организаций в транспортировке бытового и авто газа,также между МАЭКом и жителями города.Повышение цен на все!Игру в теннис,открытие всяких автосалонов,гольф клубов,яхт клубов,ледовых дворцов и всяких Актау-сити,Узень-сити,Жетыбай-сити и переезд жителей Монте-Карло к нам.Вообщем ничего хорошего не жду.Все будет как всегда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Куратор
  • botden
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 12:30
Ждут трамвая вощето dada. Новый аким нам не знаком и скорей всего он не надолго.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куратор
 elek (Посетители) Сегодня, 12:24
Что ждут жители Актау от нового акима?

Что (или Чего) ждёт аким от жителей Актау?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика