Что ждут жители Актау от нового акима?

Мы ничего не ждем, а вы?



Что ждать, что ждать. Тут как и всегда, новые бордюры, новый асфальт, асфальт в микрорайоне, распил ..., обещаний по ЖКХ, опять обещаний по благоустройству, а в итоге три ветки в парке посадят. Убрать базар на набережной. Я вроде ничего не забыл??? Нам для городов нужен такой хозяйственный как Собянин в Москве.

Хочу, чтоб новый аким был порядочным, добрым, оптимистом, чтоб хорошо работал и не пил, не курил. Чтоб спортивным был и вегетарианцем был. Чтобы много не болтал, а много работал и зарабатывал свою зарплату честным трудом. Чтобы четверо детей были горды работой отца и все.

Я жду от него тень в городе летом в местах отдыха горожан. Тренажеры спортивные во дворах. Хотя бы по одной площадке на каждый микрорайон. Хотелось бы открытый бассейн для горожан с теплой водой с недорогими билетами.

Набережная, вернее торговля на ней и в парке Ак Бота, общественный транспорт, состояние остановок, организация концертов и других культмассовых мероприятий с привлечением иностранных звезд, бесплатный городской пляж в черте города и за городом, окончание строительства онкоцентра, полив зеленых насаждений... и это только маленькая толика пожеланий...

Общественный транспорт, дороги, застройки внутри микрорайонов, спортсекции/площадки, детские сады, авторынок, хозяин набережной. Это то, что за 5 минут всплыло, где вы можете себе сделать имя.

Желательно конечно же, чтобы освещения побольше в микрорайонах и на футбольных, баскетбольных площадках, построить пару- тройку игровых площадок (опять же побольше баскетбольных площадок, ждать открытия площадки на набережной очень долго или открыть залы, где есть кольца и можно играть в баскетбол). Развивайте спорт, осветляйте город, больше людей заинтересуется!



Хочу, чтобы всю прибрежную зону очистили от «забегаловок». Чтобы была по побережью дорожка от 15 до 1 микрорайона, хорошо освещенная, чтобы дети и старые люди были в почете и помогали им не люди, собирая деньги на лечение, а высокопоставленные чиновники, от которых они зависят, чтобы вмешался в дела ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд», которые очень настойчиво хотят перенести электросчетчики в подъезды, действия данного ТОО признали незаконными в Антимонопольном комитете.

Хотелось бы парки... зелени... для детей развлечения... а будут как всегда одни стройки... домов или бизнес центр☹



Если бы меня спросили, чего я жду от нового акима, я бы сказала ничего хорошего. Судя по его послужному списку.



Пусть создаст сайт обращений и принимает обращения граждан. И работает для народа!

