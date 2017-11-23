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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 4481

Назначен новый аким Актау

Им стал Галымжан Ниязов. Нового главу города активу региона представил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Фото из архива Lada.kz
Ниязов Галымжан Мукырович родился 14 апреля 1973 года. Ранее занимал должность директора департамента ТОО «СК-Фармация». Женат, четверо детей.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

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Трудовой стаж:

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Ранее пост акима занимал Серикбай Трумов. Он возглавлял городскую администрацию с 10 июля 2016 года. В октябре избран депутатом областного маслихата по округу №6.

На должность секретаря Мангистауского областного маслихата избран 22 ноября.

Чем Серикбай Трумов запомнится жителям Актау в должности акима?

За историю независимого Казахстана пост акима Актау занимало семь человек.

Предлагаем пользователям Lada.kz поделиться в комментариях, чего вы ждёте от нового акима?

Лиана Рязанцева, Станислава Куцай, Тимур Ниталиев


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Комментарии ( 18 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 20:59
Акимов менять бесполезно. Тем-более, что должность не выборная. Нужно менять уголовное законодательство в отношении коррупционеров. И выбирать акима самим, с зарплатой 10 мульёнов тенге в месяц. Украл- к стенке. kill
 
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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 20:49
Уважаемые пользователи, не отходите от темы. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье. Не имеющие отношения к делу комментарии будут удаляться или редактироваться.
 
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  • Егерь
 Человечище (Посетители) Сегодня, 20:46
Куратор,
Эт,подожди.
Поле то, не паханое еще.
Надо, сначала, вспахать, потом ПОСАДИТЬ, а потом, за урожаем, люди и потянуться.
Главное, усидчивым быть.
 
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  • Егерь
 Куратор (Посетители) Сегодня, 20:37
Цитата: Человечище
Вы думаете, ему надо что-то?

Почему не говоришь о том, что помимо всего прочего это еще и очень даже хлебное место? money
 
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  • Егерь
 Джулия (Посетители) Сегодня, 20:35
jokerok,
1 год всего)))) А потом сразу в руководители пошел всего что ни попадя. А жаль. Городу нужен в руководстве человек, который знает что такое работать, как и чем живет человек работающий,как нужно ценить специалистов и беречь и делать для них условия, чтобы их не выдавливали с оставшихся чахлых островков, где что-то делают руками, всякие манагеры и прочие малограмотные, но с весомыми родственными связями... Но для того чтобы это понять обычно надо самому пахать работать

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Егерь
 Человечище (Посетители) Сегодня, 20:28
Ничего и не изменится.
Мы уже сколько лет ждем сноса коттеджей на берегу моря, сколько ждем упорядочивания береговой территории.
Так все и будет.
Никто и никогда не подвинет прокуроров, судей, других «служителей», или слуг народа.
Как все было, так и останется.
У нас даже дороги в городе аким не смог сделать нормальными.
Пока новый будет въезжать, что-то понимать, пока начнет своих людей ставить, глядишь, год и пройдет, а там и второй.
Толку от этой замены нет.
Да, для него трамплин ДАЛЬШЕ.
Вы думаете, ему надо что-то?
Ну, если только подняться в элитном списке и дальше, в столицу.
 
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  • Куратор
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 20:10
Набережная-вернее торговля на ней и в парке Ак Бота,общественный транспорт,состояние остановок, организация концертов и других культ-массовых мероприятий с привлечением иностранных звезд, бесплатный городской пляж в черте города и за городом,окончание строительства онкоцентра,полив зеленых насаждений.....и это только маленькая толика пожеланий...
 
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  • Егерь
 RRR (Посетители) Сегодня, 20:06
manwyk,
Море уже не устраивает? Кстати бассейн у трк есть. Приходите и купайтесь.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:01
Хотелось бы открытый бассейн для горожан с теплой водой с недорогими билетами.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Егерь
  • шевченко
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:01
Директор департамента ТОО «СК-Фармация» (с 03.2016)


Как раз в это время в этой богодельне творились очень интересные дела...
Лично я ничего хорошего не жду от этого назначения.
Когда уже народ сам себе будет выбирать руковдителей городов и областей, а не принимать Масленников сверху
 
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