Назначен новый аким Актау

· Казахский Национальный политехнический университет им. К. Сатпаева (2000)

Специальность «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы»

· Актауский государственный университет им. Ш. Есенова (2008)

Специальность «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство»

· Автослесарь, водитель автотранспорта предприятия АТП-1 города Шевченко (1990-1991);

· Руководитель коммерческих организаций в сфере нефти и строительства (1991-2002);

· Главный менеджер производства, ведущий специалист отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр Құрылысконсалтинг» (бывший РГП «Центр государственного лицензирования строительства» Комитета строительства министерства Индустрии и торговли РК) (2002-2006);

· Главный специалист отдела лицензии Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2006-2008);

· Главный специалист отдела строительства, главный специалист отдела государственных закупок, заместитель руководителя Управления строительства Мангистауской области (2008-2012);

· Руководитель отдела строительства, заместитель руководителя Управления строительства Кызылординской области (2013-2014);

· Руководитель Управления государственных закупок Кызылординской области (07.08.2014 - 03.2016)

· Директор департамента ТОО «СК-Фармация» (с 03.2016)



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Почетная грамота Кызылординской области (03.2016)