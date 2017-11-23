Назначен новый аким Актау

Фото из архива Lada.kz
Ниязов Галымжан Мукырович родился 14 апреля 1973 года. Ранее занимал должность директора департамента ТОО «СК-Фармация». Женат, четверо детей.Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский Национальный политехнический университет им. К. Сатпаева (2000)Трудовой стаж:
Специальность «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы»
· Актауский государственный университет им. Ш. Есенова (2008)
Специальность «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство»
· Автослесарь, водитель автотранспорта предприятия АТП-1 города Шевченко (1990-1991);
· Руководитель коммерческих организаций в сфере нефти и строительства (1991-2002);
· Главный менеджер производства, ведущий специалист отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр Құрылысконсалтинг» (бывший РГП «Центр государственного лицензирования строительства» Комитета строительства министерства Индустрии и торговли РК) (2002-2006);
· Главный специалист отдела лицензии Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2006-2008);
· Главный специалист отдела строительства, главный специалист отдела государственных закупок, заместитель руководителя Управления строительства Мангистауской области (2008-2012);
· Руководитель отдела строительства, заместитель руководителя Управления строительства Кызылординской области (2013-2014);
· Руководитель Управления государственных закупок Кызылординской области (07.08.2014 - 03.2016)
· Директор департамента ТОО «СК-Фармация» (с 03.2016)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Почетная грамота Кызылординской области (03.2016)
Ранее пост акима занимал Серикбай Трумов. Он возглавлял городскую администрацию с 10 июля 2016 года. В октябре избран
депутатом областного маслихата по округу №6.
На должность секретаря Мангистауского областного маслихата избран
22 ноября.
Чем Серикбай Трумов запомнится
жителям Актау в должности акима?
За историю независимого Казахстана пост акима Актау занимало семь человек.Предлагаем пользователям Lada.kz поделиться в комментариях, чего вы ждёте от нового акима? Лиана Рязанцева, Станислава Куцай, Тимур Ниталиев