Бригадир поезда Мангистау-Атырау приняла роды у пассажирки

- В основном в этом направлении ездят вахтовики, и я обычно обхожу все вагоны и предупреждаю их о том, что употреблять алкоголь нельзя, иначе высажу. В тот вечер на удивление все было тихо. Примерно в 23:00 ко мне подбежала проводница из 16 вагона и сообщила, что у одной из пассажирок начались схватки. Я сразу же об этом по рации сообщила машинисту поезда. И на станции Сайотес вызвали участкового полицейского и акушера, - рассказала Акмарал Утепова.
По словам бригадира поезда, на вызов прибыли молодая акушерка с фельдшером. Но, как оказалось, на станции Сайотес нет ни больницы, ни пункта скорой помощи.
- У пассажирки усиливались схватки, ее необходимо было срочно госпитализировать. Но у врачей не было даже служебного транспорта, чтобы доставить девушку до больницы в Бейнеу. В разговоре с акушером выяснилось, что она никогда не принимала роды, а фельдшер и вовсе побоялась идти на отчаянный шаг и навредить молодой мамочке. Тогда я и приняла решение оставить пассажирку и акушера в поезде, и следовать до Бейнеу. Время между схватками сократилось и роды могли начаться в любую минуту. В поезде среди других пассажиров на помощь мне пришли врач-психолог Айшагуль Джумалиева и моя племянница, которая по образованию врач-акушер. В пути у будущей мамы повысилось давление и она начала терять сознание. В течение двух с половиной часов мы пытались ее привести в сознание. Консультировались с гинекологом по телефону, что и как нам делать. Женщина была в критическом состоянии, - говорит Акмарал Утепова.
Примерно в 01:30 у женщины отошли воды и начались роды. Акмарал Утепова не растерялась и вместе с акушеркой, психологом и племянницей приготовились принимать ребенка.
- Мы обработали купе, все помыли, надели белые халаты и медицинские перчатки. В процессе выяснилось, что малыш лежал в утробе матери вперед ягодицами. Но, несмотря на это, мы смогли принять роды, и в 01:50 на свет появилась девочка. Но она не кричала, мы очень испугались, в какой-то момент я даже стала молиться и шлепать по попе малыша. Вы не представляете, какое облегчение и радость испытали мы и все пассажиры вагона, когда ребенок наконец заплакал. Крику младенца аплодировал весь вагон, - говорит бригадир поезда Мангистау-Атырау.
Примерно в 03:15 поезд прибыл на станцию Бейнеу, где молодую маму встретила бригада скорой помощи. Ее и малыша увезли в родильное отделение. Малышка родилась весом 2150 граммов и ростом 49 сантиметров.
- Новорожденную малышку и ее маму выписали 17 ноября. А мне предложили стать ее крестной мамой. Конечно же я согласилась. Малышке хотели дать имя Айша, но в честь ее спасительницы назвали Акайша (совместили два имени). У меня такой случай произошел первый раз в жизни. Сколько ездим - попадались разные пассажиры, но такое - впервые, - отметила Акмарал Утепова.
Сама Акмарал Утепова - мама двоих детей.
В этом году это не первые роды в поезде, 3 ноября жительница Бейнеу, которая направлялась в перинатальный центр в Актау, родила ребенка. Роды приняли врачи-терапевты Салима и Багила Дуйсенкызы, которые случайно оказались в том же поезде.
В июле нынешнего года проводница поезда Мангистау-Астрахань Алтынай Рамбаева вернула к жизни 9-месячную Фатиму Хапизулла. Ребенок, как вспоминает женщина, 40 минут находился без дыхания, но проводнице удалось заставить девочку снова задышать.