Спасатели Мангистау просят ужесточить контроль над запрещенными для купания местами

- Несмотря на принимаемые меры, количество утонувших в этом году увеличилось в три раза. Основной причиной гибели людей стало купание в запрещенных местах, начиная от гостиницы «Каспиан Ривьера» до филармонии в 5 микрорайоне и на водоканале «шора». Если маслихат примет положительное решение, в этих местах установят запрещающие знаки. Патрулировать побережье будут не только наши сотрудники, но и местная полиция. Они же и будут привлекать к ответственности тех, кто решит здесь искупаться, - рассказал Бауржан Мырзагул.
Опасными для купания местами спасатели назвали участок протяженностью четыре с половиной километра от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до кафе «Эсперанза» в 14 микрорайоне. А также отрезок протяженностью три с половиной километра от кафе «Алые паруса» в 7 микрорайоне до торгово-развлекательного комплекса «Дискай» в 1 микрорайоне. Под запретом купание на водосбросном канале ТОО «МАЭК-Казатомпром», именуемом в народе «шора», и излюбленное местным населением побережье в 43 километрах от Актау.
Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау, которое планируют провести перед купальным сезоном 2018 года.
В Мангистау действуют четыре водно-спасательные станции. Они расположены в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и на базе отдыха «Кендерли». В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, в купальный сезон выставлены передвижные посты, которые функционирует с 14:00 до 22:00.