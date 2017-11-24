«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 24 Ноября
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.39 KZT
  • €1 = 392.04 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 35

Спасатели Мангистау просят ужесточить контроль над запрещенными для купания местами

С соответствующим предложением руководство оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области обратилось к акиму Актау и Мангистаускому областному маслихату.

Фото из архива Lada.kz
Во время купального сезона 2017 года в Актау утонули втрое больше людей, чем в 2016 году. Руководство оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистау предлагает городским властям установить запрещающие знаки на особо опасных для купания участках. Патрулировать побережье предлагают не только спасателям, но и сотрудникам местной полиции.

- Несмотря на принимаемые меры, количество утонувших в этом году увеличилось в три раза. Основной причиной гибели людей стало купание в запрещенных местах, начиная от гостиницы «Каспиан Ривьера» до филармонии в 5 микрорайоне и на водоканале «шора». Если маслихат примет положительное решение, в этих местах установят запрещающие знаки. Патрулировать побережье будут не только наши сотрудники, но и местная полиция. Они же и будут привлекать к ответственности тех, кто решит здесь искупаться, - рассказал Бауржан Мырзагул.

Опасными для купания местами спасатели назвали участок протяженностью четыре с половиной километра от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до кафе «Эсперанза» в 14 микрорайоне. А также отрезок протяженностью три с половиной километра от кафе «Алые паруса» в 7 микрорайоне до торгово-развлекательного комплекса «Дискай» в 1 микрорайоне. Под запретом купание на водосбросном канале ТОО «МАЭК-Казатомпром», именуемом в народе «шора», и излюбленное местным населением побережье в 43 километрах от Актау.

Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау, которое планируют провести перед купальным сезоном 2018 года.

В Мангистау действуют четыре водно-спасательные станции. Они расположены в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и на базе отдыха «Кендерли». В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, в купальный сезон выставлены передвижные посты, которые функционирует с 14:00 до 22:00.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика