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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:46

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Обзор ситуации на автозаправках Актау 27 ноября

Бензин марки АИ-92 в свободной продаже на большинстве заправок. Обзор составлен 27 ноября в 13:00.

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На заправках «КазМунайГаз» в свободной продаже бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо. Отпускают АИ-92 по 161 тенге за литр, дизельное топливо - по 155 тенге, АИ-95 - по 179 тенге за литр.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 27 ноября


На заправках «Helios» в свободной продаже бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. АИ-92 отпускают по 162 тенге за литр, АИ-95 - по 178 тенге и дизельное топливо по 160 тенге за литр.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 27 ноября


На заправках «Sinooil» литр бензина марки АИ-92 стоит 162 тенге, дизельное топливо - 157 тенге. АИ-95 отпускают по талонам.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 27 ноября


Аналогичная ситуация и на заправке «Барсойл». Бензин марки АИ-95 здесь отпускают только по талонам. АИ-92 в свободной продаже и заправить его можно по 162 тенге. Дизельное топливо отпускают по 157 тенге.

Газ есть на частных заправочных станциях и на газовых заправках АО «КазМунайГаз».

Напомним, портал finprom.kz сообщил, что цены на бензин в Мангистауской области поднялись более чем на девять процентов с декабря 2016 года.

Повышение стоимости бензина и дизельного топлива чиновники объяснили завозом горючего из Российской Федерации.

На сегодняшний день бензин в России, как сообщают СМИ, рекордно подорожал. Нехарактерное повышение цен на бензин зафиксировано в России в ноябре. Как пишет «Коммерсант», с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3%, на АИ-95 - на 1,7%. При этом обычно оптовые цены снижаются уже в октябре.

Причина такого нестандартного поведения рынка - в неожиданной остановке одной из ключевых установок (каталитического крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.


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