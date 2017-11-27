Обзор ситуации на автозаправках Актау 27 ноября

На заправках «Helios» в свободной продаже бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. АИ-92 отпускают по 162 тенге за литр, АИ-95 - по 178 тенге и дизельное топливо по 160 тенге за литр.
На заправках «Sinooil» литр бензина марки АИ-92 стоит 162 тенге, дизельное топливо - 157 тенге. АИ-95 отпускают по талонам.
Аналогичная ситуация и на заправке «Барсойл». Бензин марки АИ-95 здесь отпускают только по талонам. АИ-92 в свободной продаже и заправить его можно по 162 тенге. Дизельное топливо отпускают по 157 тенге.
Газ есть на частных заправочных станциях и на газовых заправках АО «КазМунайГаз».
Напомним, портал finprom.kz сообщил, что цены на бензин в Мангистауской области поднялись более чем на девять процентов с декабря 2016 года.
Повышение стоимости бензина и дизельного топлива чиновники объяснили завозом горючего из Российской Федерации.
На сегодняшний день бензин в России, как сообщают СМИ, рекордно подорожал. Нехарактерное повышение цен на бензин зафиксировано в России в ноябре. Как пишет «Коммерсант», с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3%, на АИ-95 - на 1,7%. При этом обычно оптовые цены снижаются уже в октябре.
Причина такого нестандартного поведения рынка - в неожиданной остановке одной из ключевых установок (каталитического крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.