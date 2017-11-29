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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 5676

В Актау за четыре миллиона тенге продают запасную капсулу времени

Объявление о продаже появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Фото из объявления
Капсулу можно купить за четыре миллиона тенге.

В объявлении говорится, что это - запасная копия временной капсулы 1967 года, которая была заложена под стелой с надписью «Поколению 2017 года от покорителей Мангышлака» 7 ноября 1967 года.

В Актау за четыре миллиона тенге продают запасную капсулу времени


В Актау за четыре миллиона тенге продают запасную капсулу времени


- Цена, указанная в объявлении - актуальна, скорей всего, её получится передать с помощью курьерской доставки, либо через третьих лиц. Подлинность, к сожалению, возможно подтвердить только по надписи на самой капсуле и информации о том, что она (капсула) была вручена одному из бывших руководителей города. Капсула запечатана, - сообщил автор объявления.

Кому из руководителей города была передана капсула, автор говорить отказался.

Напомним, поиски капсулы времени в Актау начали 28 ноября. Продолжили работы сегодня, 29 ноября. Подняли бетонное основание стелы, но капсулы там не оказалось. Поиски завершены. Дальнейшие действия обещают обсудить на собрании организационного комитета.

Лиана Рязанцева, Тимур Ниталиев


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Комментарии ( 20 )

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  • дорожник
 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 18:23
Цитата: Куратор
Интересна цена- 4 ляма. От чего отталкивается барыга?

Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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  • Animonta
  • ЁмоЁ
  • elek
 Куратор (Посетители) Сегодня, 18:01
Еще один нюанс интересен, по поводу закладки новой капсулы поколению 2050-го года. Если на старой тумбе была надпись "поколению 2017-го года от покорителей Мангышлака", то от чьего имени будет заложена новая капсула? От разорителей Мангышлака, или, быть может, от разрушителей Мангышлака? Заранее извиняюсь перед модератором, но я во всеуслышание заявляю, что не являюсь поклонником телеканала "Хабар" и не поклоняюсь солнцеликим лидерам.

Ваш Кузьмич.
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 17:47
Budweiser,
Не надо с горяча, это шанс новому акиму города заработать авторитет перед населением города выкупив капсулу на свой счет. bravo
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:46
Цитата: IMHO
Удалили уже объявление

ТРИ... Кто больше? ПРОДАНО hammer
 
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  • Animonta
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:44
В принципе,все закономерно-пропажи/продажи,дубликаты/подделки... Как точно сама жизнь указывает на то,чего мы все стОим на самом деле.Это настоящий театр абсурда,в котором мы уже давно живем.Это фиаско,настоящее фиаско...
 
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  • kolu411
  • Куратор
  • Animonta
  • elek
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:40
Цитата: Куратор
В принципе, все в духе времени

Это точно! А ведь это не первое действо. Началось с переименования города, потом перенос памятника Ленину, потом вовсе на металлолом распилили, отменили, перенесли и переименовали праздники (тот же 23 февраля), салют на 9 мая уже два года не делают. Да, мало ли чего творят ради того, чтобы вытравить из людей прошлый строй. Навязать буржуазную идеологию. Где наш лозунг: "Человек человеку друг, товарищ и брат". Все делается по принципу разделяй и властвуй. Надо посеять вражду между народами, заставить завидовать соседу. А потом бери нас тепленьких и командуй. Законы пишут под людей, а не наоборот.
 
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  • Маке
  • русалка
  • leo529
  • Куратор
  • Animonta
 Samat28 (Посетители) Сегодня, 17:29
ҰЯТАЙ!!! (СТЫДНО)
 
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  • русалка
  • бася
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  • Куратор
 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 17:22
Стыдно, очень стыдно и обидно за наш город. Мало «прославились» переносом даты вскрытия, еще и капсулы нет((( А продажа капсулы, это афера чистой воды.
 
-1
  • 37090
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  • elek
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  • Ohotnik
  • Animonta
 Куратор (Посетители) Сегодня, 17:18
В принципе, все в духе времени- любой каприз за ваши деньги. Историю сейчас можно не только переписать, ее можно и купить. Интересна цена- 4 ляма. От чего отталкивается барыга?

Честно говоря, меня удручает другое- каково людям из той эпохи видеть то, что мы сотворили с этой страной? Ведь они желали нам абсолютно другой жизни. Представляю, насколько им больно видеть нас во всем этом мраке.
 
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  • Око
  • Маке
 manwyk (Посетители) Сегодня, 17:10
Может слямзанный оригинал?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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