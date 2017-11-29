В Актау за четыре миллиона тенге продают запасную капсулу времени

В объявлении говорится, что это - запасная копия временной капсулы 1967 года, которая была заложена под стелой с надписью «Поколению 2017 года от покорителей Мангышлака» 7 ноября 1967 года.
- Цена, указанная в объявлении - актуальна, скорей всего, её получится передать с помощью курьерской доставки, либо через третьих лиц. Подлинность, к сожалению, возможно подтвердить только по надписи на самой капсуле и информации о том, что она (капсула) была вручена одному из бывших руководителей города. Капсула запечатана, - сообщил автор объявления.
Кому из руководителей города была передана капсула, автор говорить отказался.
Напомним, поиски капсулы времени в Актау начали 28 ноября. Продолжили работы сегодня, 29 ноября. Подняли бетонное основание стелы, но капсулы там не оказалось. Поиски завершены. Дальнейшие действия обещают обсудить на собрании организационного комитета.
Лиана Рязанцева, Тимур Ниталиев