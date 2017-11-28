Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау

Для проведения демонтажных работ использовали манипулятор, с помощью которого подняли бетонную плиту. В основании тумбы обнаружили забетонированную трубу.
Во время работ сотрудники коммунального предприятия обнаружили леску. Один из старожилов города, который присутствовал на торжестве в 1967 году, подсказал рабочим, что капсула находится на дне - ее закрепили на леске и опустили вниз.
Во второй половине дня сотрудники «Кала жолдары» перфоратором пробурили снятый постамент, но и там ничего не обнаружили. Чтобы выяснить точное местоположение капсулы, они расчистили основание постамента, где находится забетонированная труба.
По словам рабочих, она уходит глубоко в землю. С наступлением сумерек работы прекратились. Завтра, 29 ноября, с 09:00 поиски капсулы времени продолжатся.
На церемонию вскрытия капсулы, как отметил Кенжегали Бисенгалиев, из Ижевска приедет Марина Остапенко. Ей и еще одному школьнику Артуру Камалиденову (ныне покойному) была доверена честь 7 ноября 1967 года заложить капсулу. Городские власти уже оплатили Марине перелет.
Само послание, по словам Кенжегали Бисенгалиева, написано на бумажном свитке шириной 15 сантиметров, длина его составляет три метра. Формат новой капсулы, которую планируют заложить 1 декабря, власти не раскрывают.
Напомним, чтобы увидеть вскрытие капсулы с посланием поколению 2017 года, в Актау приехали жители Петропавловска, Москвы, Астрахани, Алматы и других городов. Людей возмутило известие о переносе вскрытия на 1 декабря 2017 года.
О программе мероприятий в честь вскрытия капсулы, которое запланировано на 1 декабря, рассказала Гульжазира Алдашева, руководитель отдела культуры и развития языков.
- Торжественное шествие старожилов пройдет от парка «Акбота» до места заложения капсулы. Вскроют ее и прочитают послание пионеры XX века. Особенностью церемонии станет закладка капсулы с обращением к поколению 2050 года, - сообщила Гульжазира Алдашева.
Ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.
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