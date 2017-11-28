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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:10

Просмотров: 2906

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау

Весь рабочий день сегодня, 28 ноября, ушел у сотрудников «Кала жолдары» на поиски капсулы с посланием нынешнему поколению. Сотрудники предприятия пока не могут определить ее местонахождение. О предварительных технических работах рассказал начальник отдела внутренней политики акимата Актау Бисенгали Кенжалиев.

Фото автора
Рабочие «Кала жолдары» сегодня, 28 ноября, с 08:00 начали предварительные работы по определению местонахождения капсулы времени.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


Главная задача, по словам Бисенгали Кенжалиева, состоит в том, чтобы вскрыть постамент и найти капсулу.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


- Так как капсула запаяна, ее откроют и нанесут резьбу, чтобы на торжественном мероприятии можно было легко снова открыть. 1 декабря рано утром капсула будет заложена и замурована вновь. Сейчас идет предварительная работа, чисто техническая. На вскрытие капсул времени в других городах ушло как минимум четыре часа, поэтому сотрудники «Кала жолдары» подготовят ее заранее, чтобы люди не стояли в ожидании. Мы не знаем, где находится сама капсула, может она на дне или внутри бетонной тумбы, - отметил начальник отдела внутренней политики акимата Актау.


Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


Для проведения демонтажных работ использовали манипулятор, с помощью которого подняли бетонную плиту. В основании тумбы обнаружили забетонированную трубу.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


Но, продолбив ломом 30 сантиметров, рабочие убедились - капсулы там нет.


Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


Во время работ сотрудники коммунального предприятия обнаружили леску. Один из старожилов города, который присутствовал на торжестве в 1967 году, подсказал рабочим, что капсула находится на дне - ее закрепили на леске и опустили вниз.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


Во второй половине дня сотрудники «Кала жолдары» перфоратором пробурили снятый постамент, но и там ничего не обнаружили. Чтобы выяснить точное местоположение капсулы, они расчистили основание постамента, где находится забетонированная труба.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


По словам рабочих, она уходит глубоко в землю. С наступлением сумерек работы прекратились. Завтра, 29 ноября, с 09:00 поиски капсулы времени продолжатся.

Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау


На церемонию вскрытия капсулы, как отметил Кенжегали Бисенгалиев, из Ижевска приедет Марина Остапенко. Ей и еще одному школьнику Артуру Камалиденову (ныне покойному) была доверена честь 7 ноября 1967 года заложить капсулу. Городские власти уже оплатили Марине перелет.

Само послание, по словам Кенжегали Бисенгалиева, написано на бумажном свитке шириной 15 сантиметров, длина его составляет три метра. Формат новой капсулы, которую планируют заложить 1 декабря, власти не раскрывают.

Напомним, чтобы увидеть вскрытие капсулы с посланием поколению 2017 года, в Актау приехали жители Петропавловска, Москвы, Астрахани, Алматы и других городов. Людей возмутило известие о переносе вскрытия на 1 декабря 2017 года.

О программе мероприятий в честь вскрытия капсулы, которое запланировано на 1 декабря, рассказала Гульжазира Алдашева, руководитель отдела культуры и развития языков.

- Торжественное шествие старожилов пройдет от парка «Акбота» до места заложения капсулы. Вскроют ее и прочитают послание пионеры XX века. Особенностью церемонии станет закладка капсулы с обращением к поколению 2050 года, - сообщила Гульжазира Алдашева.

Ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.

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Комментарии ( 20 )

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DSA (Посетители) Сегодня, 22:17
Sattilik jigitter. Tabynyzdar!
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 22:12
Не, не найдут. Раз омрачили праздник и не вскрыли капсулу в назначенное предками время, духи уже умерших, кто учавствовал в закладке капсулы, изъяли ее.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 22:09
Цитата: Sake716
Тумба однозначно сейчас другая, возможно и перенесли её тогда же. Честно говоря не помню, а жена моя утверждает, что передвинули немного.

Тумба та же,только облицованная. А вот передвинули ее однозначно расширяя дорогу, надеялись наверное, что капсула в ней.Похоже капсула осталась в земле на старом месте.
 
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Sake716 (Посетители) Сегодня, 22:01
Тумба однозначно сейчас другая, возможно и перенесли её тогда же. Честно говоря не помню, а жена моя утверждает, что передвинули немного.
 
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  • Медуза
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:55
Цирк уехал,клоуны остались...
Главное народу побольше нагать для поисков, чтобы правдопадобнее "поиски" выглядели...
Пы.Сы: если "органы" желают получить мои данные из-за этого комментария, могу подписаться.
 
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  • leo529
  • Mestnyi
  • RRR
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 21:31
baks,
Возможно.Но,если это было бы в первоначально запланированную дату,то все было бы нормально.Но все телодвижения с переносом сроков на святое(для чиновников)число,наталкивают на очень смутные сомнения,что это случайность.Наплевали на то сильное поколение,которое этот город и построили.
 
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  • shurik_kz11
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 21:18
Трудно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет!
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:07
дааааааа уж
 
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  • ЁмоЁ
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 Джулия (Посетители) Сегодня, 20:46
baks,
По-моему это великая тайна, судя по моему удаленному посту про перенос тумбы. Наверное уже и не помнят точное расположение первой тумбы чтобы хоть там порыться в поисках капсулы. Хотя для этого достаточно порыться в старых фотографиях Шевченко и по ним определить место где тумба раньше находилась. Мне кажется ее не варвары взломали, а она вроде как мешалась при расширении дороги или остановка там рядом была и мешалась и ее решили немного сдвинуть.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Raiders
  • auga
 baks (Посетители) Сегодня, 20:18
люди ,не забывайте ,что вандалы в 90-х годах первую тумбу разбили . она была белого цвета. может и по этому не могут найти капсулу. а эта уже вторая тумба. так что ничего удивительного
 
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