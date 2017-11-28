Поиски капсулы с посланием поколению 2017 года продолжатся 29 ноября в Актау

Главная задача, по словам Бисенгали Кенжалиева, состоит в том, чтобы вскрыть постамент и найти капсулу.



- Так как капсула запаяна, ее откроют и нанесут резьбу, чтобы на торжественном мероприятии можно было легко снова открыть. 1 декабря рано утром капсула будет заложена и замурована вновь. Сейчас идет предварительная работа, чисто техническая. На вскрытие капсул времени в других городах ушло как минимум четыре часа, поэтому сотрудники «Кала жолдары» подготовят ее заранее, чтобы люди не стояли в ожидании. Мы не знаем, где находится сама капсула, может она на дне или внутри бетонной тумбы, - отметил начальник отдела внутренней политики акимата Актау.

Но, продолбив ломом 30 сантиметров, рабочие убедились - капсулы там нет.