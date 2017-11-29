Поиски капсулы времени в Актау завершены

Фото автора
Сегодня, 29 ноября, работники ТОО «Кала жолдары» продолжали поиски капсулы, в которую заложено письмо-обращение 50-летней давности. Подняли бетонное основание стелы, но капсулы там не оказалось.
Дальнейшие действия обещают обсудить на собрании организационного комитета.
- Сотрудники ТОО «Кала жолдары» перфоратором пробурили бетон, но ничего не нашли. Данный вопрос сегодня обсудит организационный комитет, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.
Чиновник предположил, что капсулу могли украсть вандалы в 90-х годах.
Официальную и более подробную информацию обещают предоставить позже.
Работы по поиску капсулы начали
вчера, 28 ноября.