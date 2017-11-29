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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 12161

Поиски капсулы времени в Актау завершены

Послание поколению 2017 года обнаружить не удалось. Об этом сообщил Бисенгали Кенжалиев, руководитель отдела внутренней политики акимата Актау.

Фото автора
Сегодня, 29 ноября, работники ТОО «Кала жолдары» продолжали поиски капсулы, в которую заложено письмо-обращение 50-летней давности. Подняли бетонное основание стелы, но капсулы там не оказалось.

Дальнейшие действия обещают обсудить на собрании организационного комитета.

- Сотрудники ТОО «Кала жолдары» перфоратором пробурили бетон, но ничего не нашли. Данный вопрос сегодня обсудит организационный комитет, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.


Чиновник предположил, что капсулу могли украсть вандалы в 90-х годах.

Официальную и более подробную информацию обещают предоставить позже.

Работы по поиску капсулы начали вчера, 28 ноября.


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Комментарии ( 68 )

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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 15:18
Насколько я помню облицовку стелы поменяли, это точно и все об этом говорят, но тумба стоит на своем месте, ее не сдвигали. Думаю надо было копнуть глубже, еще на метр примерно.
 
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  • Animonta
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 15:10
Дату вскрытия перенесли что бы не позорится перед гостяии приезжими. Походу знали что ее там нет.
 
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  • Animonta
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:05
Как точно показывает эта ситуация (символично), то что происходит сейчас в стране, в обществе.
 
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  • Animonta
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 15:05
Украли в 90х -
Неверится отмазка не очень. Ищите дальше какие проблемы ресурсы все имеются...
Перекопайте донерную что построили прямо на месте заклада.
 
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gurev57 (Посетители) Сегодня, 15:02
че все раскричались тут СТРАНУ украли города переменовали а вы капсулу потеряли.
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 15:01
Наверняка это происки Обамы или хахлабендер, праздник нам решили испортить unsmile
Трамп, верни капсулу!
 
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  • elek
  • Animonta
  • Джулия
 vnshds (Посетители) Сегодня, 15:00
Стыдно.... Больно... и мерзко на душе.

Какие-то сволочи нагадили на память наших отцов.

А что ещё омерзительнее так это то как спокойно нам об этом сообщили нынешние власти. Они усиливают ощущение омерзения к современным городским чинушам.

ОНи должны землю носом рыть и исправить ситуацию. Пусть ищут тех кто писал, заклвдывал и восстанавливают текст послания.

Вот что, ЧТО они могус тсказать будущим поколениям?!?!?!? Что они уроды и раздолбаи что из за лбви к халявным деньгам и природному раздолбайству не уберегли память ?! Нет больше слов... ТОчнее есть но они не цензурные.
 
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  • IMHO
  • botden
  • Animonta
  • Джулия
 elek (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: IMHO
НЕ ТАМ ИЩУТ!!!

LADA - обратитесь в акимат - ведь явно ищут не там. Что стоит "отсканировать" участок 20 на 10 метров спец-оборудованием? А то реально - позорище какое-то.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:57
Ориентир реальный столб.Стены училища далеко.Забор наверное могли перенести.А столб на старом месте стоит?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • botden
 Animonta (Посетители) Сегодня, 14:53
Не понимаю, почему чиновники сейчас делают удивлённое невинное лицо и списывают отсутствие капсулы на мифических вандалов 90-х..))) А кто занимался переносом тумбы с капсулой?! - вандалы что ли??!! Прежде чем чиновнику выдавать своё "компетентное" мнение на весь белый свет, не лучше бы было сначала покопаться в своих же архивах!!
 
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