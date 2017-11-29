В сети посмеялись над поисками капсулы времени в Актау

pikabu.ru.
Пользователи сочинили мемы.
И видео.
Актау - не единственный город, где «потеряли» капсулу. Житель Севастополя заявил, что неизвестные повредили место закладки капсулы с посланием потомкам. Оказалось, что члены комитета компартии Севастополя решили проверить сохранность послания.
Ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.
В октябре в мессенджерах и социальных сетях жители Актау пересылали друг другу послание из 1967 года. Позже выяснилось, что письмо с обращением к нынешнему поколению на самом деле было обнаружено в Воронежской области РФ.
Жители Актау рассказали, что бы они хотели пожелать потомкам.