Шестеро студентов из Мангистау победили в «Batysskills»

Фото управления образования Мангистау
Победителей соревнований наградили медалями и грамотами.
- Студенты проявили и отточили свои навыки. Участие приняли 80 студентов по 11 специальностям, - рассказали в управлении образования Мангистау.
Победителями стали шестеро студентов из Мангистау: Мейрман Уйсенов из Мангистауского энергетического колледжа в номинации «Электромонтажные работы», Найзабай Аманжолов из Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий в номинации «Кладка кирпича», Заманбек Алибаев - студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий в номинации «Малярные и декоративные работы», Берекет Егеубаев из Мангистауского политехнического колледжа в номинации «Токарные работы на станках», Амангуль Жалгасбаева из Мангистауского колледжа туризма в номинации «Пекарское дело» и Акжаркын Кунаева из Каракиянского профессионального колледжа в номинации «Дизайн одежды».Победители в номинации «Электромонтажные работы»:
І место – Мейрман Уйсенов (Мангистауский энергетический колледж); «Системное администрирование IT-сетей»:
ІІ место – Адиль Бейбарыс, Актюбинская область;
ІІІ место – Нуржан Джексенбаев, Атырауская область.
І место – Илья Патынга, Актюбинская область;«Сварочная технология»:
ІІ место – Мерешов Наурызбек (Бейнейуский политехнический колледж);
ІІІ место – Симанов Исмаил, Актюбинская область.
І место – Кашкинбаев Нурлыорак, Актюбинская область;«Кладка кирпича»:
ІІ место – Изторе Ергазы (Мангистауский политехнический колледж);
ІІІ место – Дидар Аян, Атырауская область.
І место – Аманжолов Найзабай (Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий);«Сухое строительство и штукатурные работы»:
ІІ место – Муратов Иманғали, Атырауская область;
ІІІ место – Сисенали Абзал, Атырауская область.
І место – Бигалиев Ернар, Западно-Казахстанская область;«Малярные и декоративные работы»:
ІІ место – Нурмуханбетов Жасулан (Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий);
ІІІ место – Баймагамбетов Ержан, Атырауская область.
І место – Алибаев Заманбек (Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий);«Токарные работы на станках»:
ІІ место – Сисенов Аян, Атырауская область;
ІІІ место – Утеулиева Сауле, Актюбинская область.
І место – Егеубаев Берекет (Мангистауский политехнический колледж);«Поварское дело»:
ІІ место – Тлес Дидар, Западно-Казахстанская область;
ІІІ место – Актан Сакен (Мангистауский политехнический колледж)
І место – Умирзаков Бауыржан, Актюбинская область; «Пекарское дело»:
ІІ место – Шаповалов Адам (Актауский технологический колледж сервиса);
ІІІ место – Калдыбай Акмырза, Жамбылская область.
І место – Жалгасбаева Амангуль (Мангистауский колледж туризма);«Дизайн одежды»:
ІІ место – Гариффулина Ильнура, Атырауская область;
ІІІ место – Абдулманова Ильвира, Западно-Казахстанская область.
І место – Кунаева Акжаркын (Каракиянский профессиональный колледж);«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:
ІІ место – Бозгуланова Нуршат, Актюбинская область;
ІІІ место – Нурлыбековна Гаухар, Мангистауская область, Жанаозенский политехнический колледж
І место – Серикбай Кайыржан, Актюбинская область;
ІІ место – Ондаган Мурат (Каракиянский профессиональный колледж);
ІІІ место – Рыскали Алтынбек, Атырауская область.
Напомним, студенты из пяти областей Казахстана соревновались
в профессиональном мастерстве в Актау.