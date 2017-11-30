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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 329

Шестеро студентов из Мангистау победили в «Batysskills»

В Мангистау подвели итоги чемпионата профессиональных навыков «Batysskills». Об этом рассказали в управлении образования Мангистауской области.

Фото управления образования Мангистау
Победителей соревнований наградили медалями и грамотами.

- Студенты проявили и отточили свои навыки. Участие приняли 80 студентов по 11 специальностям, - рассказали в управлении образования Мангистау.

Победителями стали шестеро студентов из Мангистау: Мейрман Уйсенов из Мангистауского энергетического колледжа в номинации «Электромонтажные работы», Найзабай Аманжолов из Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий в номинации «Кладка кирпича», Заманбек Алибаев - студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий в номинации «Малярные и декоративные работы», Берекет Егеубаев из Мангистауского политехнического колледжа в номинации «Токарные работы на станках», Амангуль Жалгасбаева из Мангистауского колледжа туризма в номинации «Пекарское дело» и Акжаркын Кунаева из Каракиянского профессионального колледжа в номинации «Дизайн одежды».

Победители в номинации «Электромонтажные работы»:

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«Системное администрирование IT-сетей»:

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«Сварочная технология»:

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«Кладка кирпича»:

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«Сухое строительство и штукатурные работы»:

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«Малярные и декоративные работы»:

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«Токарные работы на станках»:

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«Поварское дело»:

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«Пекарское дело»:

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«Дизайн одежды»:

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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:

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Напомним, студенты из пяти областей Казахстана соревновались в профессиональном мастерстве в Актау.


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Комментарии ( 1 )

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RED SUN (Посетители) Сегодня, 14:30
Молодцы ребята! bravo
 
 

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