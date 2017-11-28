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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 199

Студенты из пяти областей Казахстана соревнуются в профессиональном мастерстве в Актау

В чемпионате «Batysskills» принимают участие 80 студентов из Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбыльской областей.

Кладка кирпича. Фото автора
Студенты соревнуются в навыках на 11 площадках, расположенных в Актау, Курыке и Каракиянском районе. Конкурс организован управлением образования Мангистау при поддержке акимата области.

- Студенты проявляют свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и IT-технологий. В каждой категории предусмотрены три призовых места, - сообщают организаторы.

Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе.

Полный список дисциплин:

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«Batysskills» – проект, способствующий повышению профессиональной квалификации молодых специалистов и студентов. Победители получат путевку на Национальный чемпионат «WorldSkills Kazakhstan». Соревнования стартовали вчера, 27 ноября. Итоги конкурса обещают подвести сегодня, 28 ноября.



Напомним, в республиканском чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» приняли участие 19 студентов из Мангистау.

Lada.kz рассказала о двоих победителях.


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«Batysskills» 2017


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Комментарии ( 1 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 13:49
я помню, был УПК возле центрального рынка. теперь там, кажется, что-то с туризмом связанное обосновалось
 
 

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