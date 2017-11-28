Студенты из пяти областей Казахстана соревнуются в профессиональном мастерстве в Актау

- Студенты проявляют свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и IT-технологий. В каждой категории предусмотрены три призовых места, - сообщают организаторы.
Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе.
Полный список дисциплин:
«Batysskills» – проект, способствующий повышению профессиональной квалификации молодых специалистов и студентов. Победители получат путевку на Национальный чемпионат «WorldSkills Kazakhstan». Соревнования стартовали вчера, 27 ноября. Итоги конкурса обещают подвести сегодня, 28 ноября.
Напомним, в республиканском чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» приняли участие 19 студентов из Мангистау.
Lada.kz рассказала о двоих победителях.