Студенты из пяти областей Казахстана соревнуются в профессиональном мастерстве в Актау

- Кладка кирпича;

- Сухое строительство и штукатурные работы;

- Малярные и декоративные работы;

- Системное администрирование IT-сетей;

- Электромонтажные работы;

- Сварочная технология;

- Поварское дело;

- Токарные работы на станках с числовым программным управлением;

- Пекарское дело;

- Дизайн одежды;

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Назад Вперед







































































