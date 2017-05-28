Сладкое мастерство. История в фотографиях

World Skills Kazakhstan завершился в Астане 5 мая. Тилектес Алкувадова участвовала в категории «Поварское дело»

Девушка уже работает по профессии. Осенью Тилектес представит Казахстан на мировом чемпионате World Skills Competition в Абу-Даби.

- Конкурс проходил в течение двух дней. Одним из заданий было приготовление сдобных булочек в форме детских игрушек, - рассказала Тилектес.

Главное требование, которое предъявили на конкурсе - строгое соблюдение граммажа.

Для приготовления сдобных булочек потребуются мука, сахар, маргарин, соль, дрожжи, вода и меланж.

- Первым делом нужно подготовить опару: перемешать воду, сахар, дрожжи и муку. Дать настояться в теплом месте 10 минут. Отдельно смешать муку, сливочное масло и добавить соль. Далее добавляем опару к подготовленной муке и замешиваем тесто, - рассказывает Тилектес.

Тесто нужно месить до тех пор, пока оно не станет эластичным. Дать настояться один час.

- После этого из теста делаем шарики, из которых делаем фигуры по своему усмотрению, - говорит Тилектес.

Фигуры смазываем меланжем и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

- На выходе мы получаем красивые сдобные булочки. Можно полить их сахарным сиропом для вкуса, - сказала Тилектес.



Айбат Жалгасбаев окончил третий курс Мангистауского колледжа туризма. На конкурсе World Skills Kazakhstan занял первое место в категории «Поварское дело»

На мировой чемпионат в Абу-Даби Айбат не полетит из-за отсутствия квоты в его категории.

- Сильно не расстраиваюсь. Золотая медаль на республиканском уровне тоже много значит, - рассказал Айбат Жалгасбаев.

Для мастер-класса Айбат решил приготовить десерт из заварного теста.

- Именно благодаря этому блюду я занял первое место. Вообще, больше люблю работать с горячими блюдами. Моя любимая кухня – итальянская, - рассказал Айбат Жалгасбаев.

Для приготовления десерта потребуется мука, сливочное мало, яйца, вода, сливочный сыр и сливки. Для оформления блюда нужны кондитерский шоколад и клубника.

В кипящую воду добавляем сливочное масло. Туда же добавить муку и перемешать до однородной массы. В течение 20 минут тесто должно охладиться. После этого добавляем четыре яйца.

- Тесто заливаем в кондитерский мешок и придаем форму пирожному. В нашем случае это ракушка, - расказал Айбат Жалгасбаев. Выпекать 10 минут при температуре 210 градусов, после еще 10 минут при температуре 180 градусов.

Пока пирожные готовятся, взбиваем сливки и сыр до однородной массы. Нарезаем клубнику.

Свежую клубнику протираем через сито и делаем соус.

Растапливаем шоколад на водяной бане и с помощью трафарета придаём необходимую форму.

Когда пирожные готовы, разрезаем их и наполняем сливками. Украшаем блюдо по усмотрению и получаем готовый десерт, - рассказал Айбат Жалгасбаев.

В будущем ребята мечтают открыть свои заведения. Тилектес планирует основать кондитерскую мастерскую, а Айбат — открыть собственный ресторан итальянской кухни.